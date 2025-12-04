search
Din India, Putin anunță că Rusia va „elibera Donbasul și Novorossia", până la granița cu România

Publicat:

Aflat într-o vizită oficială în India, Vladimir Putin a relansat discursul despre „Novorossia”, conceptul care vizează extinderea Rusiei asupra sudului Ucrainei până la Gurile Dunării, la graniţa cu România.

Vladimir Putin readuce în discuţi "proiectul" Novarossia. FOTO: Profimedia
Vladimir Putin readuce în discuţi "proiectul" Novarossia. FOTO: Profimedia

În cadrul vizitei lui Vladimir Putin în India, începută joi, 4 decembrie, liderul de la Kremlin a readus în discuție proiectul „Novorossia”, un concept mai vechi folosit de-a lungul timpului de separatiștii pro-ruși pentru a revendica sudul Ucrainei, până la Gurile Dunării.

Într-un interviu pentru India Today, el ar fi afirmat că Rusia intenționează să preia controlul nu doar asupra Donbasului, ci și asupra „Novorossiei”, sugerând că operațiunile militare ar putea continua până când acest obiectiv va fi atins.

„Rusia va elibera Donbass și Novorossia fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace. Totul se reduce la următoarea situație: fie vom elibera aceste teritorii prin forță, fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta luptele acolo”, a declarat acesta.

Afirmaţia întâreşte ideea că Moscova nu renunță la condițiile enunțate la începutul războiului, în ciuda negocierilor de pace care se desfășoară în Florida între delegații americani și ucraineni.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a subliniat că referirea la „Novorossia” confirmă intenția Kremlinului de a revendica o zonă mult mai extinsă decât Donbasul, care include regiunea Odesa, ceea ce ar însemna acces la Gurile Dunării și la granița cu România.

Discursul nu este nou şi nici discuţiile despre ambiţiile expansioniste ale lui Vladimir Putin. Aşa cum „Adevărul” a relatat la vremea respectivă, în luna septembrie, în timpul unui discurs al șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, pe fundal a fost remarcată o hartă care sugera că Moscova urmăreşte inclusiv cucerirea regiunile Odesa și Harkov, ceea ce ar aduce Rusia până la Gurile Dunării, la granițele României.

De asemenea, anul trecut, ministrul de Externe Serghei Lavrov declara, potrivit agenției TASS, că „Donbas și Novorossia vor rămâne parte a Federației Ruse, iar acest lucru nu este supus discuției”, insistând asupra faptului că „Moscova nu poate abandona teritoriile unde locuitorii au votat pentru revenirea la Rusia”.

Mai mult, ideologii proiectului „Novorossia” au exprimat în repetate rânduri o viziune expansionistă fără limite. De pildă, Vladislav Surkov, fost consilier al lui Vladimir Putin, afirma în primăvara acestui an, într-un interviu pentru revista franceză L’Express, că „Lumea Rusă nu are granițe” și că Rusia „se va extinde în toate direcțiile”, acolo unde există influență rusă, fie ea culturală, militară, economică sau ideologică.

