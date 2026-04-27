Vladimir Putin s-a întâlnit luni, 27 aprilie, la Sankt Petersburg, cu ministrul iranian de externe, în cadrul unui nou demers diplomatic al Teheranului. Președintele rus a transmis că Moscova este dispusă să se implice activ în eforturile de stabilizare a regiunii.

„În ceea ce ne privește, vom face tot ce ajută intereselor dumneavoastră, intereselor tuturor popoarelor din regiune, pentru ca pacea să fie obținută cât mai curând”, a declarat Putin, potrivit presei ruse, notează AFP, citată de Agerpres.

Vizita lui Abbas Araghchi are loc în contextul în care Iranul încearcă să își consolideze sprijinul internațional în conflictul cu Statele Unite și Israel. La sosirea în Rusia, ministrul iranian a acuzat SUA că a blocat negocierile de pace.

„Abordările americane au făcut ca precedentul ciclu de negocieri, în ciuda unor progrese, să nu își atingă obiectivele din cauza cerințelor excesive”, a afirmat Araghchi.

Moscova rămâne principalul aliat al Teheranului, într-un moment în care pozițiile părților implicate în conflict sunt tot mai rigide, notează AFP

Washingtonul analizează noua propunere iraniană privind Strâmtoarea Ormuz

Presa internațională relatează că Donald Trump a convocat o reuniune de criză pe tema Iranului, după ce Teheranul a transmis o nouă propunere pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și pentru încetarea ostilităților. Potrivit Axios, citat de AFP, Iranul ar dori ca discuțiile privind dosarul nuclear să fie reluate abia după atingerea acestor obiective.

Un proiect legislativ dezbătut în Iran prevede ca Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care trecea înainte de război o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze lichefiate, să fie plasată sub controlul forțelor armate iraniene, iar taxele de tranzit să fie plătite în riali. Textul ar interzice, de asemenea, accesul navelor israeliene, a declarat Ebrahim Azizi, președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională.

Teheranul transmite „linii roșii” privind programul nuclear

Agenția iraniană Fars, citată de AFP, scrie că Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul Pakistanului, mesaje scrise în care sunt definite „linii roșii” referitoare la programul nuclear.

Amintim în negocierile cu SUA, Iranul insistă ca discuţiile să se limiteze la domeniul nuclear şi la ridicarea sancţiunilor şi consideră o „linie roşie” orice negocieri despre destructurarea totală a programului său nuclear, rachete sau sprijinul pentru grupările armate ostile Israelului, inclusiv Hezbollah în Liban şi rebelii houthi în Yemen.

De partea cealaltă, pentru Donald Trump, „linia roşie” este ca Iranul să nu se poată dota cu bomba atomică.