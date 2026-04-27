Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Statele Unite sunt „umilite” de Iran, susține Friedrich Merz. „Iranienii sunt în mod clar mai puternici decât se așteptau”

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat, luni, că liderii Iranului „umilesc” Statele Unite în conflictul din Orient. El a acuzat Washingtonul că nu are o strategie clară.

Donald Trump și Friedrich Merz FOTO EPA EFE

„Iranienii sunt în mod clar mai puternici decât se așteptau, iar americanii nu au, de asemenea, o strategie cu adevărat convingătoare în negocieri”, a declarat Merz în timpul unei vizite la o școală din Marsberg, un oraș din regiunea sa natală Sauerland.

Oficialul german a dat ca exemplu conflictele din Afganistan și Irak, potrivit Deutsche Welle.

„Problema cu astfel de conflicte este întotdeauna aceeași: nu este suficient doar să intri, trebuie să știi și cum să ieși. Am văzut acest lucru, într-un mod dureros, timp de 20 de ani în Afganistan. L-am văzut și în Irak.”

El a susținut că, în momentul de față, oficialii americani nu par să aibă o strategie de ieșire din acest conflict.

„În acest moment, nu văd ce ieșire strategică vor alege americanii, mai ales că iranienii negociază foarte abil — sau evită negocierile în mod la fel de abil”, a adăugat el.

Merz a mai spus că „o întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numita Gardă Revoluționară”.

Cancelarul a subliniat că situația complicată din Orientul Mijlociu are acum un impact economic negativ puternic asupra Germaniei. „În prezent, situația este extrem de complicată”, a spus Merz. „Și ne costă foarte mulți bani. Acest conflict, acest război împotriva Iranului, are un impact direct asupra producției noastre economice.”

Cancelarul a precizat că Germania își menține oferta de a desfășura nave de deminare pentru a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prin care trece o mare parte din aprovizionarea globală cu petrol. Totuși, Merz a subliniat că o condiție prealabilă este încetarea ostilităților.

Afirmațiile sale vin în contextul în care în prezent negocierile dintre Washington și Teheran au fost blocate. Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, 25 aprilie, că a decis să anuleze deplasarea emisarilor Steve Witkoff și Jared Kushner în Pakistan, unde urma să aibă loc o rundă de discuții cu reprezentanți ai Iranului. Ulterior, liderul de la Washington a declarat că Statele Unite nu vor mai trimite delegaţii la negocieri cu Iranul.

