Vladimir Putin se întâlnește cu șeful diplomației iraniene, pe fondul blocajului negocierilor cu SUA

Vladimir Putin îl va primi luni pe şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a confirmat Kremlinul. Vizita vine în care negocierile iraniano-americane se află în impas, a raportat agenţia oficială de presă Tass.

Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran a transmis, la rândul său, că Abbas Araghchi a plecat duminică de la Islamabad spre Moscova, potrivit Agerpres.

Întrebat de Tass despre o eventuală întrevedere între Vladimir Putin şi Abbas Araghchi în Rusia, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a răspuns „Da”, citat de agenţia rusă.

Araghchi a revenit duminică în capitala Pakistanului, de unde plecase cu o zi înainte în Oman, într-un moment în care mediatorii depun eforturi intense pentru reluarea negocierilor de pace dintre Iran şi Statele Unite, după o primă rundă încheiată fără un acord în urmă cu două săptămâni.

Potrivit ambasadorului iranian în Rusia, Kazem Jalali, Araghchi urmează să efectueze „o deplasare la Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu preşedintele Rusiei”, „în cadrul luptei diplomatice vizând promovarea intereselor ţării (Iranului) şi pe fondul ameninţărilor externe”, conform unui mesaj pe X.

Pentru Jalali, Iranul şi Rusia prezintă „un front unit” în faţa „forţelor hegemonice mondiale” care se opun ţărilor ce aspiră „la o lume liberă de unilateralism şi de dominaţie occidentală”.

Mai devreme, citându-l pe Jalali, agenţia de presă iraniană ISNA indicase că şeful diplomaţiei de la Teheran iraniene doreşte să discute cu „oficialii ruşi despre cea mai recentă situaţie a negocierilor” cu Statele Unite.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 12 aprlie, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian Massoud Pezeshkian, că Rusia este dispusă să joace un rol de mediator în conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit unui comunicat al Kremlinului de la vremea respectivă, liderul rus „este gata să continue să faciliteze căutarea unei soluții politice și diplomatice” și să contribuie la obținerea „unei păci juste și durabile” în regiune.

Blocajul vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, 25 aprilie, că a decis să anuleze deplasarea emisarilor Steve Witkoff și Jared Kushner în Pakistan, unde urma să aibă loc o rundă de discuții cu reprezentanți ai Iranului. Ulterior, liderul de la Washington a declarat că Statele Unite nu vor mai trimite delegaţii la negocieri cu Iranul.