Comisia Europeană avertizează asupra riscului de criză a combustibilului pentru aviație. Blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea afecta zborurile

Comisia Europeană avertizează că Uniunea Europeană s-ar putea confrunta, în lunile următoare, cu probleme de aprovizionare cu combustibil pentru aviație, dacă blocajul din Strâmtoarea Ormuz persistă și negocierile privind conflictul dintre Statele Unite și Iran eșuează.

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat că, deocamdată, nu există probleme în aprovizionarea cu kerosen pe aeroporturile europene, însă situația s-ar putea deteriora după luna iunie.

„Dacă războiul continuă şi nu se găseşte o soluţie, după luna iunie ar putea începe să apară probleme de aprovizionare”, a explicat oficialul european, într-un interviu acordat postului de televiziune grec Skai, conform Agerpres.

Strâmtoarea Ormuz este o rută esențială pentru transportul global de petrol, aproximativ 20% din producția mondială tranzitând această zonă. Blocarea sa afectează direct lanțurile de aprovizionare și crește presiunea asupra pieței energetice.

În prezent, principalele efecte se resimt la nivelul costurilor. Aproximativ 40% din cheltuielile de operare ale unei aeronave sunt legate de combustibil, iar creșterea prețului kerosenului a început deja să ducă la anulări de zboruri.

Comisarul european a precizat că, dacă situația se agravează, UE ar putea recurge la eliberarea combustibilului din rezervele de urgență, însă o astfel de decizie va fi luată cu precauție, pentru a evita destabilizarea pieței. În acest context, statele membre au fost obligate recent să raporteze zilnic nivelul rezervelor disponibile.

Agenţia maritimă a ONU se opune categoric unei taxe de trecere

În paralel, tensiunile privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz se amplifică. Șeful Organizația Maritimă Internațională, Arsenio Dominguez, a declarat că nu există „nicio bază legală” pentru impunerea unor taxe de tranzit pentru navele care folosesc această rută, relatează AFP.

Autoritățile iraniene analizează o propunere legislativă prin care forțele armate ar prelua controlul asupra strâmtorii și ar introduce taxe de trecere plătite în moneda națională.

Totodată, Organizația Maritimă Internațională lucrează la un plan de evacuare pentru aproximativ 20.000 de navigatori blocați în regiune, însă acesta ar putea fi implementat doar după securizarea completă a zonei.

Blocarea Strâmtorii Ormuz a venit pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, început la finalul lunii februarie, când Iranul a fost vizat de atacuri israeliano-americane. Ulterior, Teheranul a restricționat traficul maritim, iar SUA au impus o blocadă navală asupra porturilor iraniene.

În prezent, redeschiderea acestei rute strategice rămâne un punct central al negocierilor dintre Washington și Teheran, într-un context marcat de un armistițiu fragil și incertitudini majore pentru piețele globale de energie și transport.