 Trump, în fața verdictului americanilor. Europa, în fața unei noi incertitudini | adevarul.ro
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Trump, în fața verdictului americanilor. Europa, în fața unei noi incertitudini

Alegeri intermediare SUA 2026
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Alegerile din Statele Unite au influențat întotdeauna lumea, iar cele de astăzi, de la jumătatea mandatului prezidențial, vor conta foarte mult și pentru Europa, inclusiv pentru România.

Donald Trump
Foto: AFP

În urmă cu doi ani, am anticipat victoria lui Donald Trump. Și am avut dreptate. Acum, după ce am urmărit analizele electorale și sondajele americane, dar și după discuțiile cu rudele și prietenii mei din SUA, vreau să fac un nou pronostic. Cred că democrații vor câștiga Camera Reprezentanților. Și merg mai departe: estimez că vor obține majoritatea și în Senat, deși aici competiția este mult mai strânsă și sunt puse în joc numai aproximativ o treime dintre mandate.

De ce spun asta? În ultimul sondaj Reuters/Ipsos, doar 32% dintre americani aprobă activitatea președintelui Trump, iar nemulțumirea are explicații foarte concrete.

În primul rând, războiul cu Iranul. Un război care costă enorm, inclusiv în vieți omenești, și ale cărui consecințe economice se simt dincolo de Orientul Mijlociu. Noi, în România și în Europa, vedem efectele în prețurile energiei și combustibililor. Dar să nu ne imaginăm că americanii sunt feriți de aceste costuri. Dimpotrivă! Și ei plătesc mai mult la pompă, pentru transport și pentru o mulțime de produse și servicii. Între timp, Statele Unite au ajuns să se împrumute pe termen lung la dobânzi pe care nu le-au mai cunoscut de peste douăzeci de ani. Iar povara financiară crește.

Donald Trump a câștigat alegerile din 2024 promițând americanilor că va pune capăt războaielor costisitoare și că se va ocupa, în primul rând, de problemele lor. Iată însă că, doi ani mai târziu, America este implicată într-un război cu Iranul al cărui sfârșit nu se vede nicăieri, iar americanii plătesc consecințele economice ale acestuia. Mai rău, conflictul s-ar putea intensifica iarăși, rapid, cu consecințe devastatoare atât pentru regiune cât și pentru piețele internaționale.

Și, lucru foarte important, nemulțumirea nu vine numai din tabăra democraților. Au început să apară fisuri chiar în electoratul MAGA, inclusiv printre oamenii care au crezut sincer că Trump va ține Statele Unite departe de asemenea conflicte.

Vă mai dau un exemplu. Chiar ieri, în ajunul alegerilor, Donald Trump a vorbit la Washington, în fața monumentului lui Abraham Lincoln, despre renovarea unui bazin monumental, despre alge, despre lucrările cu care a înfrumusețat capitala. Asemenea lucrări trebuie, probabil, făcute. Dar mă întreb câți dintre americanii care se confruntă cu scumpiri și cu facturi tot mai mari au vrut să audă, în aceste zile, explicații despre cum a fost renovat un bazin din Washington.

Pentru un politician, una dintre cele mai periculoase greșeli este să piardă contactul cu preocupările reale ale oamenilor. Și tocmai asta cred că i se întâmplă acum lui Trump.

Mai este și problema migrației. Trump a câștigat în 2024 inclusiv promițând ordine la frontiere. Dar metodele folosite pentru deportări au provocat proteste, conflicte și o reacție de respingere chiar în rândul unor alegători care susțin controlul imigrației. Este o diferență importantă între a promite ordine și a convinge cetățenii că știi să o asiguri.

Și totuși, să nu ne grăbim să interpretăm o eventuală victorie democrată ca pe o mare îmbrățișare a Partidului Democrat de către americani. Nici democrații nu stau extraordinar în sondajele de popularitate. Au propriile probleme, propriile diviziuni și destule explicații de dat alegătorilor.

Eu cred că aici vorbim, în primul rând, despre un vot împotriva modului în care Donald Trump și-a exercitat puterea. Iar politicienii de peste tot ar face bine să înțeleagă diferența dintre a primi un vot de încredere și a beneficia de un vot de protest împotriva adversarului.

Toate acestea se adună, iar americanii sunt foarte atenți la costul vieții și la felul în care deciziile de la Washington le afectează familiile.

Și acum, ce înseamnă toate acestea pentru noi, în Europa?

Vreau să atrag atenția asupra unui lucru. O eventuală înfrângere a republicanilor nu înseamnă că Donald Trump va deveni automat mai moderat sau mai previzibil. Dimpotrivă, este posibil să avem un președinte care, blocat în Congres, va încerca să își exercite puterea tot mai mult prin decizii executive și prin politica externă. Iar aici vorbim despre lucruri care ne privesc direct: securitatea europeană, războiul din Ucraina, relațiile comerciale și viitorul parteneriatului transatlantic.

La Washington se discută deja posibilitatea unei întâlniri între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping. Propunerea a venit de la Putin. Și să nu ne prefacem că nu înțelegem ce urmărește! Putin visează la o nouă Ialtă, la o lume în care câteva mari puteri decid între ele sferele de influență și soarta altor țări. Pentru noi, românii, care am plătit cu aproape jumătate de secol de dictatură comunistă ordinea impusă Europei de Est după 1945, perspectiva unei noi Ialte ar trebui să fie deosebit de îngrijorătoare. Mai ales dacă asemenea negocieri ar avea loc fără Ucraina și fără Europa! Și iată încă un motiv, dacă mai era nevoie, pentru consolidarea Uniunii Europene, inclusiv la nivel geostrategic. Ori suntem o mare putere, ori suntem la mila altora!

Eu rămân convins că alianța cu Statele Unite este esențială pentru România, iar America nu începe și, cred eu, nu se termină cu Donald Trump... Dar cred și că Europa trebuie să își consolideze capacitatea de a lua decizii și de a-și apăra interesele, indiferent cine controlează Congresul american.

Mi-am asumat un pronostic și vom vedea dacă se confirmă. Dar alegerile acestea ne spun deja ceva important despre politica americană. Donald Trump a câștigat acum doi ani promițând că va rezolva problemele pe care ceilalți politicieni nu fuseseră în stare să le rezolve. Astăzi, americanii îi cer socoteală pentru ceea ce a făcut cu această putere.

Și acesta este, până la urmă, unul dintre lucrurile esențiale într-o democrație: oricât de mare ar fi puterea pe care o câștigi, ea rămâne supusă judecății cetățenilor.

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