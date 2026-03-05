Cum se apără Kremlinul după ce a fost acuzat că își abandonează aliații. „Nu au existat solicitări din partea Iranului”

Iranul nu a cerut ajutorul Rusiei de când Statele Unite și Israelul au început să lanseze atacuri pe teritoriul țării, a anunțat Kremlinul joi, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă.

„În acest caz, nu au existat solicitări din partea Iranului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de The Moscow Times.

Moscova este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Teheranului. În 2025, Rusia și Iranul au semnat un acord de parteneriat strategic care include prevederi privind contracararea amenințărilor comune.

Cu toate acestea, oficialii ruși susțin că pactul nu prevede obligații de apărare reciprocă, spre deosebire de acordul de securitate pe care Rusia l-a încheiat cu Coreea de Nord.

„Poziția noastră este consecventă și cunoscută de toată lumea și nu au existat schimbări”, le-a declarat Peskov jurnaliștilor joi.

El a adăugat că războiul din Orientul Mijlociu „nu poate și nu ar trebui” să afecteze prețurile benzinei în Rusia, precizând că autoritățile antitrust ale țării monitorizează piața.

Afirmațiile vin în contextul în care mai mulți analiști ruși au avertizat că, pentru Rusia, menținerea unui Iran stabil și independent are o dimensiune strategică. Iranul reprezintă un actor-cheie în vecinătatea sudică a spațiului postsovietic. O eventuală schimbare de regim la Teheran sau o perioadă prelungită de instabilitate ar putea crea un arc de insecuritate în apropierea Caucazului și Asiei Centrale.

Presa internațională a relatat, de asemenea, că elitele războinice din Kremlin cer ca Rusia să se alăture conflictului Iranului cu America „prin toate mijloacele posibile”, în timp ce panică cuprinde Moscova, că regimul ar putea deveni următoarea țintă a președintelui american Donald Trump.