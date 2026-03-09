search
Luni, 9 Martie 2026
Kemlinul comentează situația din Orientul Mijlociu: „Dreptul internațional nu mai există”

Război în Orientul Mijlociu
Lumea ar putea intra într-una dintre cele mai periculoase perioade geopolitice din ultimele decenii, a sugerat luni de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a avertizat că actualul climat global pare fără precedent pentru mulți, însă notează că istoria a cunoscut perioade și mai întunecate, relatează Daily Mail și Ukrainska Pravda.

FOTO AFP
FOTO AFP

Peskov a vorbit despre situația din Orientul Mijlociu în comentarii pentru propagandistul rus Pavel Zarubin.

„Nimic asemănător nu s-a mai întâmplat  în istoria omenirii”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, comentariu care a atras observația lui Zarubin potrivit căreia în trecut nu existau arme la fel de puternice precum cele actuale. „Nu trăiam pe atunci astfel că acum impresia este că sfârșitul lumii este aproape”.

Ordinea globală se destramă

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a deplâns faptul că actualul conflict reflectă o prăbușire mai amplă a sistemului global de reguli care guverna odinioară relațiile internaționale.

„Am pierdut cu toții ceea ce numeam drept internațional. Sincer, nici nu mai înțeleg cum poate cineva să le ceară altora să respecte normele și principiile dreptului internațional. Acesta nu mai există. Există de jure, dar de facto nu mai există.”

Potrivit lui Peskov, absența unui înlocuitor clar pentru cadrul juridic stabilit după al Doilea Război Mondial a creat incertitudine în privința modului în care ar trebui gestionate disputele internaționale.

„Ce fel de drept a înlocuit dreptul internațional? Este puțin probabil ca cineva să poată spune în acest moment”, a spus el, caracterizând situația geopolitică actuală drept o „furtună perfectă”.

„Pe fondul acestei furtuni perfecte care s-a pornit acum, trebuie să ne concentrăm pe noi înșine, pe interesele noastre și pe potențialul nostru. Acolo unde avem deficiențe, trebuie să consolidăm. Și trebuie să gândim limpede și să rămânem concentrați”, a spus Peskov.

Vladimir Putin și-a exprimat sprijinul pentru noul lider al Iranului

Comentariile lui Peskov s-au suprapus cu un mesaj de sprijin transmis de președintele rus Vladimir Putin noului lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei.

Acesta a devenit succesorul tatălui, ucis la reședința sa în urma atacurilor SUA–Israel.

„Aș dori să reafirm sprijinul nostru neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni. Rusia a fost și va rămâne un partener de încredere pentru Iran”, a spus liderul rus.

Putin a recunoscut, de asemenea, dificultățile cu care se confruntă noul lider iranian.

„Într-un moment în care Iranul se confruntă cu o agresiune armată, mandatul dumneavoastră în această poziție înaltă va presupune fără îndoială mult curaj și dedicare”, a spus el.

Prețul petrolului a sărit de 100 de dolari pe baril

Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată după mai mulți ani, pe fondul escaladării conflictului și atacurile asupra infrastructurii energetice, precum și a blocării Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă vitală prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Gardienii Revoluției au amenințat că vor „incendia” orice petrolier occidental care va încerca să traverseze strâmtoarea. În consecință, sute de nave încărcate cu petrol și gaz natural lichefiat s-au adunat la ambele capete ale acesteia.

Piețele au reacționat imediat. Prețul petrolului Brent a crescut cu aproape 24% - practic în răstimp de minute: creștere rapidă de 10% într-un singur minut a fost urmată de o altă creștere de 10% după 15 minute.

Reuniune de urgență a G7

Liderii G7 au convocat o reuniune de urgență a miniștrilor de finanțe prezidată de Franța .pentru a discuta posibile măsuri de stabilizare.

Una dintre opțiuni este eliberarea rezervelor strategice de petrol.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că efectele conflictului sunt deja vizibile în Europa, inclusiv creșterea prețurilor la energie și perturbări comerciale.

„Vedem acum un conflict regional cu consecințe neintenționate. Efectele de propagare sunt deja o realitate”, a spus ea.

Prețurile gazelor în Europa au crescut cu până la 30% luni.

„Cetățenii noștri sunt prinși în focul încrucișat. Partenerii noștri sunt atacați”, a afirmat ea, citând un incident în care o dronă de fabricație iraniană a lovit o bază britanică din Cipru, stat membru al UE, precum și perturbările comerciale și „strămutarea populației”.

Von der Leyen a subliniat că „nu ar trebui să fie vărsate lacrimi pentru regimul iranian”.

„Poporul iranian merită libertate, demnitate și dreptul de a-și decide propriul viitor – chiar dacă suntem conștienți că drumul va fi presărat cu pericole și instabilitate în timpul și după război”.

„Impactul pe termen lung” al războiului ridică „întrebări existențiale” cu privire la viitorul sistemului internațional bazat pe norme și la locul blocului de 27 de națiuni în lume, a declarat ea în cadrul reuniunii anuale a diplomaților Uniunii Europene de la Bruxelles.

„Ideea că am putea să ne retragem din această lume haotică este pur și simplu greșită”, a afirmat ea.

