Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
Unde e noul lider suprem iranian? Propaganda iraniană l-a generat cu AI, alimentând speculații privind starea sau conducerea sa

Război în Orientul Mijlociu
Lipsa oricăror apariții publice ale noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a alimentat speculațiile privind situația sa, născând întrebări privind cine conduce realmente țara, relatează Jerusalem Post.

Mojtaba Khamenei în 2019 FOTO PROFIMEDIA
Mojtaba Khamenei în 2019 FOTO PROFIMEDIA

Televiziunea de stat iraniană a relatat luni că Mojtaba a fost rănit, deși transmisiunea nu a oferit detalii despre circumstanțele în care a fost rănit sau  gravitatea rănii și dacă acesta i-a afectat atribuțiile zilnice. În ciuda asigurărilor anterioare din partea oficialilor iranieni și a mass-mediei de stat, nu au fost publicate fotografii sau videoclipuri cu Mojtaba, alimentând tot felul de speculații printre observatori și grupurile de opoziție privind starea acestuia.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru The Jerusalem Post că evaluările indică faptul că Mojtaba, în ciuda faptului că a fost rănit în timpul războiului, e capabil să gestioneze afacerile statului și să își îndeplinească responsabilitățile de lider suprem al Iranului.

Totuși în ciuda asigurărilor venite din partea oficialilor și mass-mediei de stat, acesta nu a apărut deloc în public, în plus nu au fost publicate nici fotografii recente sau clipuri.

Mai mult, analiștii au observat că în locul lor au apărut imagini generate cu inteligența artificială.

„Nicio dovadă de viață din partea persoane care nu a avut un profil public. Nici măcar un mesaj video. În schimb, au apărut videoclipuri generate de AI, precum cel de mai jos, fotografii vechi, afișe de propagandă, mitinguri și mesaje de felicitare din partea elitei politice a IR. Acest lucru naște întrebări cu privire la locul în care se află și despre severitatea rănilor sale”, a scris Jason Brodsky, director de politici la organizația United Against Nuclear Iran (UANI).

Criticii regimului sunt de pprere că absența publică totală a liderului suprem ridică îndoieli cu privire la cine conduce efectiv guvernul. Unele figuri din opoziția iraniană au afirmat că un alt oficial senior ar putea exercita autoritatea reală, în timp ce Mojtaba ar servi în principal ca figură simbolică sau reprezentativă.

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem longeviv al Iranului, Ali Khamenei, a fost mult timp considerat una dintre cele mai influente figuri din culisele politicii iraniene. Deși nu a ocupat o poziție oficială în guvern, analiștii estimează că acesta a avut o mare influență asupra structurilor politice și de securitate ale Iranului.

Liderul fără chip

Susținătorii Republicii Islamice s-au adunat în mai multe orașe pentru a-și exprima loialitatea, în timp ce oficialii i-au transmis felicitări sincronizate. Cu toate acestea, noul lider nu a susținut niciun discurs și nu au circulat imagini sau vreun mesaj înregistrat. Singura înregistrare cunoscută atribuită lui este un clip vechi în care anunță anularea cursurilor religioase, relatează Iran International.

Absența comunicării vizuale sau verbale este atât de evidentă încât chiar și mass-media de stat are dificultăți să-l prezinte. Au circulat fotografii mai vechi, în timp ce ilustrații stilizate și reprezentări generate de AI au apărut online pentru a umple vidul, deși niciuna nu este prezentată drept fotografie autentică.

Experții și observatorii iau în considerare mai multe scenarii care ar putea explica debutul neobișnuit noului lider suprem al Iranului.

Scenariul 1: Dezvăluire întârziată

O ipoteză este o introducere atent gestionată. Autoritățile ar putea planifica un discurs televizat sau un mesaj înregistrat, odată ce condițiile de securitate o permit. Aceasta ar prezenta tranziția ca fiind ordonată, subliniind continuitatea, rezistența și coeziunea în condițiile presiunilor curente. Totuși, absența prelungită – în ciuda numeroaselor mesaje oficiale de felicitare – a atras atenția și a sporit curiozitatea publicului.

Scenariul 2: Conducere prin declarații

O altă posibilitate este ca Mojtaba Khamenei să guverneze inițial prin comunicări scrise, mai degrabă decât prin apariții publice. Această abordare ar permite Teheranului să proiecteze continuitate, limitând expunerea într-un context de securitate volatil. Declarațiile scrise ar putea întări influența Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), care are un rol central în luarea deciziilor în timpul războiului. Mass-media de stat a subliniat deja participarea lui Khamenei în „războiul Ramadanului”, prezentându-l ca pe un lider trecut prin experiența conflictului.

Scenariul 3: Vid controlat

O a treia ipoteză este că absența lui Mojtaba reflectă incertitudine internă. Anunțarea rapidă a succesiunii ar fi putut fi o măsură preventivă pentru a evita competiția facțiunilor într-un moment de vulnerabilitate acută, inclusiv în contextul atacurilor continue ale Israelului și SUA. Unii analiști au speculat chiar că ar fi putut fi rănit în aceleași atacuri care l-au ucis pe tatăl său și alți oficiali de rang înalt, ceea ce ar explica atât graba numirii sale, cât și absența sa. În acest scenariu, el ar putea funcționa în mare parte ca lider simbolic, în timp ce IRGC concentrează autoritatea reală.

Echilibrul dintre continuitate și risc

Proiectarea stabilității este o prioritate clară, dar absența prelungită a noului lider suprem nu este fără riscuri. Scepticismul public ar putea spori, în special într-o populație deja sceptică față de narațiunile oficiale, în timp ce incertitudinea în rândul elitei poate intensifica tensiunile într-un context deja tensionat.

