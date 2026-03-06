Rusia avertizează că va reacționa dacă Finlanda permite arme nucleare pe teritoriul său. Peskov: „Dacă ne ameninţă, vom lua măsuri”

Rusia a reacționat dur la planurile Finlandei de a ridica interdicția privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său. Kremlinul avertizează că o astfel de decizie ar putea amplifica tensiunile în Europa și ar reprezenta o amenințare directă pentru Moscova, care ar putea răspunde cu „măsuri corespunzătoare”.

Finlanda, care împarte o frontieră lungă cu Rusia, a fost neutră în timpul Războiului Rece. Situația s-a schimbat însă radical după invazia Rusiei în Ucraina: Helsinki a decis să adere la NATO în 2023, marcând o schimbare majoră în politica sa de securitate.

Reacția Moscovei a venit vineri, prin purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a criticat public intențiile autorităților finlandeze. „Este o declaraţie care duce la escaladarea tensiunilor pe continentul european”, a afirmat Peskov în cadrul briefingului zilnic de presă, potrivit Agerpres.

El a susținut că o eventuală amplasare de arme nucleare ar face Finlanda mai vulnerabilă. „Această declaraţie nu face decât să sporească vulnerabilitatea Finlandei, o vulnerabilitate provocată de acţiunile autorităţilor finlandeze. Prin amplasarea de arme nucleare pe teritoriul său, Finlanda începe să ne ameninţe. Iar dacă Finlanda ne ameninţă, vom lua măsurile corespunzătoare”, a avertizat reprezentantul Kremlinului.

Helsinki vrea să se alinieze politicii de descurajare a NATO

Guvernul finlandez a anunțat joi că intenționează să ridice interdicția de lungă durată privind prezența armelor nucleare pe teritoriul țării. Decizia ar putea permite, în anumite situații, staționarea acestora în Finlanda, în special în contextul unui conflict.

Autoritățile de la Helsinki spun că analizează această posibilitate pentru a se alinia politicii de apărare și descurajare a NATO.

Ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, a explicat că proiectul de lege ar permite „introducerea unei arme nucleare” pe teritoriul țării, precum și „transportul, livrarea sau deţinerea uneia” atunci când acest lucru este „legat de apărarea militară a Finlandei”.

„În toate celelalte situaţii, cu excepţia celor prevăzute de această excepţie, importul, transportul, livrarea şi deţinerea de explozibili nucleari rămân interzise”, a precizat oficialul.

Europa își regândește securitatea

Ministrul finlandez a subliniat că mediul de securitate din Europa s-a schimbat profund după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Potrivit acestuia, „mediul de securitate din Finlanda şi Europa s-a schimbat şi s-a deteriorat în mod fundamental” după declanșarea războiului.

Hakkanen a adăugat că majoritatea statelor membre NATO nu au în legislația lor restricții care să împiedice aplicarea completă a politicii de apărare și descurajare a alianței.

Proiectul de lege, în consultare publică

Propunerea legislativă a guvernului finlandez, susținută de coaliția de dreapta care deține majoritatea în parlament, se află în prezent în consultare publică până la 2 aprilie. Autoritățile de la Helsinki speră ca legea să fie adoptată cât mai curând.

Decizia finală ar putea marca un nou moment de tensiune în relațiile dintre Rusia și NATO, într-un context regional deja fragil.