Propagandistul Vladimir Soloviev îi acuză pe ruşii de rând pentru eşecul „opreraţiunii” din Ucraina. „Nu pe front avem probleme, ci în spatele frontului”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Vladimir Soloviev, cunoscut propagandist şi admirator al lui Vladimir Putin, a recunoscut public eșecul „operațiunii militare speciale” din Ucraina, acuzând populația rusă pentru lipsa rezultatelor și cerând reînființarea structurilor represive SMERȘ.

Vladimir Soloviev, atac la adresa ruşilor de rând, care nu susţin războiul. FOTO: captură video
Vladimir Soloviev, atac la adresa ruşilor de rând, care nu susţin războiul. FOTO: captură video

Vladimir Soloviev, unul dintre cei mai vizibili propagandiști ai Kremlinului, a surprins chiar și publicul fidel propagandei ruse cu o critică fără precedent la adresa propriului popor.

În emisiunea sa „Soloviev Live”, el a recunoscut deschis eșecul „SVO” – așa-numita „operațiune militară specială” împotriva Ucrainei – și a afirmat că responsabilă pentru lipsa rezultatelor ar fi populația rusă.

Într-o comparație menită să ridice miza emoțională, Vladimir Soloviev a făcut o paralelă între „operațiunea militară specială” din Ucraina şi Marele Război Patriotic. Această denumire, folosită în Uniunea Sovietică și în multe state postsovietice pentru a descrie frontul de est al Celui de-Al Doilea Război Mondial, evocă în Rusia contemporană un simbol al victoriei istorice împotriva Germaniei naziste, fără a aminti, însă, invazia ruşilor în Polonia, în ţările baltice şi ocupația sovietică a Basarabiei și Bucovinei de Nord. 

În timpul emisiunii, Vladimir Soloviev a subliniat că agresiunea împotriva Ucrainei este pe cale să depășească durata Marelui Război Patriotic, subliniind contrastul dintre avansurile Armatei Roșii către Berlin și stagnarea forțelor actuale ale Federației Ruse, notează DialogUA.

În acest context, el i-a acuzat pe cetăţenii ruşi că nu susţin aşa cum ar trebui efortul depus de preşedintele Vladimir Putin şi trupele ruse, considerând că problema nu se află pe linia frontului, ci în interiorul societății ruse.

Propagandistul a fost decorat de Vladimir Putin. FOTO: FOTO kremlin.ru
Propagandistul a fost decorat de Vladimir Putin. FOTO: FOTO kremlin.ru

„De ce nu am obținut rezultate? Pentru că nu toată țara este în război. Înaltul conducător este în război, guvernul este în război, administrația prezidențială este în război, guvernatorii sunt în război. Dar mai jos: «Ce faceți? Vreți să stricați dispoziția oamenilor? Avem Anul Nou». Nu pe front avem probleme, ci în spatele frontului”, a spus propagandistul, care a acuzat rușii de rând că nu doresc „să moară pentru ruinele satelor din țara vecină”.

Soluţia lui: reînfiinţarea SMERŞ

Într-o escaladare a discursului radical, Vladimir Soloviev a cerut reactivarea unității represive sovietice SMERȘ și introducerea execuțiilor pentru cei care refuză să lupte pentru ambițiile imperiale ale Kremlinului.

Citește și: FSB susţine că a dejucat un complot de asasinare a propagandistului-şef al Kremlinului, Vladimir Soloviev

„Smerș este necesar. Nu trebuie să apelăm la conștiință. Nimic nu convinge oamenii mai mult decât sunetul caracteristic al unui obuz tras”, a afirmat el în cursul emisiunii.

Vă reamintim că SMERȘ a fost o structură de contraspionaj creată în timpul Marelui Război Patriotic, având ca scop controlul și epurarea „trădătorilor, dezertorilor, spionilor și elementelor criminale”, fiind condusă de Viktor Abakumov și direct subordonată lui Stalin.

Organizația a fost folosită nu doar împotriva inamicilor externi, ci și pentru persecuția internă, vizând inclusiv membri ai NKVD. Agenții SMERȘ desfășurau și misiuni în afara URSS pentru identificarea și eliminarea „trădătorilor” și a agenților dubli.

Potrivit analiștilor, discursul lui Soloviev face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Kremlinul încearcă să mute responsabilitatea înfrângerilor de pe umerii lui Vladimir Putin și ai aparatului său de putere către populația de rând.

„Avem o problemă”

Într-o altă ediție a emisiunii sale „Seara cu Vladimir Soloviev”, propagandistul Kremlinului a trecut printr-un nou moment stânjenitor, atunci când a ieșit la iveală, în direct, decalajul uriaș dintre Federația Rusă și marile puteri mondiale în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică și energetică.

Secvența, devenită virală pe canalul Telegram „Ucraina 365”, îl surprinde pe un expert invitat explicând că, potrivit planurilor Ministerului Energiei de la Moscova, Rusia ar trebui să mărească anual capacitatea energetică cu 2 gigawați.

Când Soloviev a întrebat cum evoluează acest sector în Statele Unite, răspunsul l-a lăsat vizibil descumpănit: americanii își sporesc anual producția energetică cu 67 de gigawați, iar China cu nu mai puțin de 450.

Confruntat cu realitatea diferențelor uriașe, propagandistul nu a putut decât să admită proporțiile insignifiante ale progresului rus.

 „Deci, Rusia are 2, America 67, China 450? Asta înseamnă nimic! Se numește renunțarea la orice creștere!”, a concluzionat, vizibil iritat, Soloviev.

Rusia

