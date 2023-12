LIVE TEXT | Război în Ucraina. Dilema Rusiei: soldați pentru front sau lucrători în fabrici

Rusia se va confrunta cu o penurie crescută de forță de muncă în producția internă, care probabil va crește până la un deficit de două până la patru milioane de muncitori până în 2030.

UPDATE 05.12 Rusia continuă să țină seama de ramificațiile economice ale penuriei de forță de muncă rezultată parțial din războiul din Ucraina. Presa de stat rusă a relatat pe 4 decembrie că firma rusă de consultanță Yakov and Partners a realizat un studiu, constatând o penurie crescută de forță de muncă în producția internă, care probabil va crește până la un deficit de două până la patru milioane de muncitori până în 2030, dintre care 90% sunt probabil lucrători semicalificați din industriile critice. Yakov și Partners au remarcat că această lipsă de forță de muncă va exercita o presiune ascendentă asupra salariilor lucrătorilor, care va depăși creșterea PIB-ului și va face companiile rusești și mai puțin atractive pentru investițiile străine. Publicația rusă RBK a citat experți economici ruși care au afirmat că această problemă poate fi rezolvată doar prin îmbunătățirea interacțiunilor dintre afacerile rusești și stat, inclusiv prin programe dedicate repatrierii rușilor care au fugit din țară din cauza războiului și prin programe de atragere a migranților „înalt calificați”. din alte țări. ISW a evaluat anterior că Rusia continuă să se confrunte cu deficit atât de forță de muncă calificată, cât și necalificată, o problemă care este agravată și mai mult de mesajele inconsistente și adesea inflamatorii ale Kremlinului despre rușii care au fugit din Rusia din cauza războiului și împotriva lucrătorilor migranți din Rusia. Economia rusă va continua probabil să se confrunte cu dorințele concurente ale Kremlinului de a întări generarea de forță de luptă și capacitatea industrială a Rusiei, în timp ce, va lipsi de drepturi grupuri-cheie de muncă, ceea ce este probabil să conducă la preocupări continue cu privire la producția economică a Rusiei și la potențialele nemulțumiri sociale rezultate.

UPDATE 04.59 Forțele ruse au lansat o serie de lovituri cu rachete și drone împotriva Ucrainei în noaptea de 3 spre 4 decembrie. Surse militare ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat 23 Shahed-131/136 de la Capul Chauda în Crimeea ocupată și o rachetă de croazieră Kh-59 din zona ocupată. Regiunea Herson și a declarat că forțele ucrainene au doborât 18 Shahed și racheta Kh-59. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, colonelul Yuriy Ihnat, a declarat că armata rusă și-a crescut producția de drone Shahed, care probabil vor fi principalele sisteme pe care forțele ruse le vor folosi pentru a viza infrastructura energetică ucraineană pe tot parcursul iernii 2023-2024. Ihnat a mai raportat că forțele ruse își măresc „stocul strategic” de rachete.

UPDATE 04.44 Partenerii occidentali ai Ucrainei continuă eforturile de a oferi Ucrainei sprijin militar și economic. Producătorul german de arme Rheinmetall a anunțat pe 3 decembrie că a câștigat un contract pentru a furniza Ucrainei obuze de artilerie de 155 mm în valoare de 142 de milioane de euro, pe care Germania le va livra Ucrainei în 2025. Rheinmetall a declarat că va livra Ucrainei în jur de 40.000 de obuze dintr-o comandă separată în 2024. Publicația britanică The Times a subliniat utilizarea de către Ucraina a rachetelor ușoare Martlet furnizate de britanici pentru a descuraja o lovitură pe scară largă cu drone Shahed rusești asupra orașului Kiev la sfârșitul lunii noiembrie 2023. The Times a notat că armata britanică a instruit operatorii ucraineni cu privire la sistemele Martlet din Marea Britanie la începutul acestui an. Ministrul ucrainean al apărării Rustem Umerov s-a întâlnit suplimentar cu omologul său belgian, Ludivine Dedonder, pe 4 decembrie pentru a dezvolta în continuare relația bilaterală ucraineano-belgiană, în special în ceea ce privește construirea bazei industriale de apărare a Ucrainei cu sprijin belgian. Șeful biroului președintelui ucrainean, Andriy Yermak, a vorbit cu consilierul pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan, despre viitoarea conferință ucraineno-americană privind producția de arme care va avea loc pe 6 și 7 decembrie la Washington DC.

UPDATE 04.21 Deputații Dumei de Stat Rusia Unite și senatorii Consiliului Federației, susținuți de Kremlin, au propus un proiect de lege care să introducă pedepse penale pentru scurgerea de date cu caracter personal, probabil ca parte a eforturilor în curs de a controla spațiul informațional rusesc înainte de alegerile prezidențiale ruse din martie 2024. Legiuitorii Rusiei Unite au propus un proiect de lege care să permită autorităților ruse să condamne persoanele la până la patru ani de închisoare pentru stocarea, transferul sau colectarea de date cu caracter personal „obținute ilegal” și până la cinci ani dacă informațiile conțin „categorii speciale de informații” nespecificate. date” sau date biometrice personale. Proiectul de lege prevede, de asemenea, că autoritățile ruse ar putea pedepsi pe cineva cu până la șase ani de închisoare pentru „utilizarea ilegală a datelor personale în interes egoist” și ar putea pedepsi pe cineva cu până la opt ani de închisoare și o amendă de două milioane de ruble (aproximativ 21.850 de dolari) pentru transferul de date cu caracter personal „dobândite ilegal” în străinătate. Postul de opoziție din Rusia, Agentstvo Novosti, a raportat că definiția datelor personale din proiectul de lege include prenumele, prenumele, patronimul, adresa, numărul de telefon, adresa și e-mailul unei persoane. Agentstvo Novosti a remarcat că implementarea proiectului de lege ar criminaliza analiza bazelor de date – unul dintre puținele instrumente rămase jurnaliştilor de investigaţie ruşi independenţi. Guvernul rus a urmărit penal companiile rusești de servicii de internet Yandex și Google în temeiul legilor privind stocarea ilegală a datelor personale ale utilizatorilor ruși care ar putea obține un control suplimentar asupra companiilor de internet care operează în Rusia pentru a urmări mai bine informațiile personale și datele online ale rușilor înainte de alegerile prezidențiale ruse din 2024. Proiectul de lege este, de asemenea, probabil parte din eforturile guvernamentale ruse de a restricționa accesul cetățenilor ruși la informații de pe internet și la activitățile personalităților din opoziție și ale instituțiilor media.

UPDATE 04.10 Probabil că Kremlinul continuă eforturile de a profita de vidurile de putere din mai multe țări africane, deoarece elementele Grupului Wagner continuă să opereze în Republica Centrafricană (RCA). Presa de stat nigeriană a declarat că adjunctul ministrului rus al apărării, colonelul general Yunus-Bek Yevkurov și ministrul apărării al juntei nigeriene, generalul locotenent Salifou Modi, au semnat un document de consolidare a cooperării în domeniul apărării pe 4 decembrie, după întâlnirea pe 3 decembrie la Niamey, Niger. Reuters a raportat pe 4 decembrie că junta nigeriană și-a revocat, de asemenea, parteneriatul militar cu Uniunea Europeană (UE), izolând și mai mult Nigerul de după lovitură de stat de UE. Evkurov s-a întâlnit anterior cu șeful juntei maliene Assimi Goita, ministrul apărării al juntei maliene Sadio Camara și Modi pe 16 septembrie și cu șeful juntei burkinabe Ibrahim Traore pe 1 septembrie. Niger, Burkina Faso și Mali au creat anterior Alianța Statelor Sahel, un pact de apărare colectivă, la 16 septembrie, în urma vizitelor lui Yevkurov cu șefii juntei în septembrie. O sursă franceză de informații a evaluat pe 4 decembrie că Rusia folosește două structuri – „Corpul african” controlat de Ministerul rus al Apărării (MOD) și nou-înființata instituție de presă pseudo-locală numită „Inițiativa africană”, care angajează fostele trupe Wagner – pentru a stabili un punct de sprijin în Burkina Faso. ISW a raportat anterior că Ministerul Apărării din Rusia a început să recruteze în mod public oameni pentru „Corpul african”, care are scopul de a subsuma operațiunile Wagner în Africa, după ce Ministerul a făcut încercări eșuate de a recruta direct fost personal Wagner. De asemenea, New York Times a relatat pe 26 noiembrie că Wagner menține o prezență majoră în Republica Centrafricană (RCA) și controlează cea mai mare mină de aur și peste 1.000 de angajați din țară, inclusiv personalul care probabil lucrează ca securitate pentru președintele CAR Faustin-Archange Touadera și alte persoane cu funcții importante care conduc centrul cultural Casa Rusiei din Bangui. Kremlinul încearcă probabil să extindă operațiunile „Corpurilor africane” controlate de Ministerul Afacerilor Ruse în Niger, Burkina Faso și Mali, precum și să extindă operațiunile de informare rusești pe continent, parțial pentru a contracara operațiunile Wagner din CAR.

UPDATE 03.57 Guvernatorul regiunii Voronej, Alexander Gusev, a confirmat pe 4 decembrie moartea comandantului adjunct al Corpului 14 Armată rus, general-maior Vladimir Zavadsky, în Ucraina. Diverse surse ruse și ucrainene au susținut pe 28 și 29 noiembrie că Zavadsky a murit după ce a călcat pe o mină în regiunea Herson pe 28 noiembrie.

UPDATE 03.43 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove-Kreminna, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat pe 4 decembrie. Sursele ruse au susținut pe 3 și 4 decembrie că forțele ruse au avansat în apropiere de Sinkivka (8 km nord-est de Kupyansk) și au controlat aproximativ jumătate din localitate. Cu toate acestea, ISW nu a observat confirmarea vizuală a progreselor semnificative ale Rusiei în Synkivka. Un blogger rus a susținut pe 4 decembrie că forțele ruse au atacat și la sud de Lyman Pershyi (12 km nord-est de Kupyansk) și lângă Pershotravneve (21 km est de Kupyansk). Un blogger rus a susținut pe 4 decembrie că forțele ruse au avansat în apropiere de Torske (15 km vest de Kreminna) și în zona pădurii Serebryanske (10 km sud-vest de Kreminna). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au atacat fără succes în apropiere de Synkivka și Petropavlivka (7 km est de Kupyansk) în direcția Kupyansk și în apropierea pădurii Serebryanske, Terny (17 km vest de Kreminna) și Bilohorivka (12 km sud de Kreminna).

UPDATE 03.23 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive de-a lungul liniei Kupaynsk-Svatove-Kreminna, dar nu au făcut niciun avans revendicat sau confirmat pe 4 decembrie. Ministerul apărării rus a susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes lângă Synkivka în direcția Kupyansk și lângă Torske, Yampolivka. (17 km vest de Kreminna) și Dibrova (7 km sud-vest de Kreminna) în direcția Lyman. Surse ruse au susținut pe 3 și 4 decembrie că forțele ucrainene au atacat fără succes în zona pădurii Serebryanske.

UPDATE 03.09 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în direcția Bakhmut pe 4 decembrie și au avansat pe flancul de nord-vest al orașului Bakhmut. Câțiva bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au capturat o pepinieră de plante la nord de Bakhmut, probabil referindu-se la zona de pepinieră de lângă Bohdanivka (la aproximativ 6 km nord-vest de Bakhmut). Bloggeri ruși au mai susținut că forțele ruse au continuat să atace la vest de Khromove (la periferia de nord-vest a lui Bakhmut) spre Ivanivske (5 km vest de Bakhmut) și de-a lungul liniei Klishchiivka-Andriivka (5 km până la 7 km sud-vest de Bakhmut). Surse rusești au distribuit imagini cu diferite elemente din Republica Populară Donețk (DNR), Republica Populară Lugansk (LNR) și din trupele aeropurtate (VDV) care luptă la periferia orașului Bakhmut. Statul Major ucrainean a raportat atacuri rusești nereușite în apropiere de Bohdanivka, Ivanivske, Klishchiivka și Andriivka. Statul Major ucrainean a reiterat, de asemenea, că forțele ucrainene au continuat acțiunile de asalt pe flancul sudic al Bakhmut.

UPDATE 02.57 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în direcția Avdiivka pe 4 decembrie și au făcut progrese confirmate. Imaginile geolocalizate publicate pe 4 decembrie arată că forțele ruse au avansat în apropierea zonei lacului artificial, direct la nord de Avdiivka. Imagini suplimentare geolocalizate publicate pe 4 decembrie arată că forțele ruse au avansat în Stepove (5 km nord-vest de Avdiivka). Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au consolidat controlul asupra pozițiilor în și în jurul lui Stepove, iar un blogger rus a susținut că forțele ruse au avansat până la 600 de metri în zona pădurii de la sud-est de Stepove. Bloggeri au mai susținut că lupte grele au loc în apropierea fabricii de cocs Avdiivka (la nord-vest de Avdiivka) și în zona industrială (la sud-est de Avdiivka). Surse ruse au distribuit imagini care arată elemente ale batalionului de tancuri de voluntari „Kozma Minin” din Nijni Novgorod, care operează în zona industrială Avdiivka. Statul Major ucrainean a raportat operațiuni ofensive rusești nereușite la est de Novokalynove (10 km nord-vest de Avdiivka) și Novobakhmutivka (10 km nord-est de Avdiivka) și lângă Avdiivka însuși, Stepove, Sieverne (5 km vest de Avdiivka) și Pervomaiske (10 km sud-vest de Avdiivka).

UPDATE 02.41 Forțele ucrainene au contraatacat recent lângă Avdiivka și și-au recâștigat pozițiile pierdute începând cu 1 decembrie. Imaginile geolocalizate postate pe 4 decembrie arată forțe ucrainene atacând pozițiile rusești într-o linie de copaci la sud de Stepove la sau în jurul datei de 1 decembrie.

UPDATE 02.22 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive la vest și sud-vest de orașul Donețk pe 4 decembrie, dar nu au obținut niciun câștig pretins sau confirmat. Statul Major ucrainean a declarat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești lângă Marinka (la periferia de vest a orașului Donețk) și Novomykhailivka (10 km sud-vest de orașul Donețk). Bloggeri au susținut că forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în Marinka, în ciuda afirmațiilor anterioare că forțele ruse au capturat complet așezarea în zilele anterioare.

UPDATE 02.06 Forțele ruse au continuat atacurile la sol în zona de frontieră Donețk-Zaporijia, dar nu au făcut niciun progres confirmat pe 4 decembrie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins un atac rusesc lângă Staromayorske (9 km sud de Velyka Novosilka). Surse ruse au susținut că forțele ruse continuă să atace în zonele forestiere de lângă Staromayorske, iar un blogger a susținut că forțele ruse au avansat marginal la nord-vest de Staromayorske din 27 noiembrie.

UPDATE 01.52 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au continuat atacurile la sol, dar nu au făcut niciun progres confirmat în vestul regiunii Zaporijia pe 4 decembrie. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene la vest de Robotyne și lângă Novoprokopivka (2 km sud de Robotyne) și Verbove (9 km est). a lui Robotyne). Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ruse au respins și un atac la sol ucrainean în apropiere de Nesteryanka (la 12 km nord-vest de Robotyne). Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene se pregătesc să intensifice atacurile lângă Verbove atunci când vremea se va îmbunătăți.

UPDATE 01.35 Forțele ruse au continuat atacurile la sol în vestul regiunii Zaporijia și au avansat marginal pe 4 decembrie. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au avansat marginal la nord de Verbove, dar un alt blogger a susținut că forțele ruse nu au avansat în timpul atacurilor la vest de Robotyne și lângă Novoprokopivka și Verbove. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești la sud de Robotyne și lângă Novopokrovka (12 km nord-est de Robotyne).



UPDATE 01.19 Forțele ucrainene au continuat operațiunile terestre pe malul de est (stânga) al Oblastului Herson pe 4 decembrie și au stabilit recent o poziție confirmată pe insula Bilohrudnyi, la sud-vest de orașul Herson. Imaginile geolocalizate publicate pe 30 noiembrie, 1 decembrie și 3 decembrie arată forțe ucrainene care angajează forțele ruse în așezarea Bilohrudove (11 km sud-vest de orașul Herson), indicând că forțele ruse controlează probabil cea mai mare parte a insulei Bilodrudnyi și că forțele ucrainene au stabilit recent poziții în apropiere. Bilohrudove. Un blogger rus a mai susținut că forțele ucrainene au poziții în Bilohrudove începând cu 4 decembrie. Un alt blogger rus a susținut că forțele ucrainene au avansat temporar la sud de Krynky (30 km nord-est de orașul Herson și 2 km de râul Nipro), dar că focul de artilerie rusă a forțat forțele ucrainene să se retragă din noua poziție. Alți bloggeri au susținut că luptele sunt în desfășurare în apropiere de Krynky, dar că nici forțele ucrainene, nici cele ruse nu au făcut progrese recente. Un blogger rus a distribuit informațiile că elementele aeropurtate rusești (VDV) și elementele Diviziei 70 de Infanterie Motorizată (Armata a 18-a Arme Întrunite) se confruntă cu tensiuni din cauza performanței slabe împotriva forțelor ucrainene din Krynky. Observatorul militar ucrainean Constantin Mașoveț a raportat că Grupul de forțe rus „Dnepr” din regiunea Herson profită de vremea nefavorabilă pentru a se regrupa și își concentrează principalele active împotriva punctului de sprijin ucrainean din Krynky.



UPDATE 01.04 Anumiți deputați ai Dumei ruse par să fie în dezacord cu privire la problema extinderii serviciului de recrutare rusă. Președintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, Andrei Kartapolov, a respins apelul unui deputat al Dumei de a mări perioadele de instrucție pentru cei recrutați. Adjunctul Dumei și fostul comandant adjunct al Districtului Militar de Sud (SMD) general-locotenent Andrei Gurulev a propus pe 3 decembrie ca armata rusă să ceară militarilor să servească timp de doi ani în loc de unul. Gurulev a susținut că o cerință de doi ani ar crește cantitatea de conscriși fără a fi nevoie să crească numărul de conscriși chemați. Gurulev a susținut, de asemenea, că termenul de serviciu de doi ani ar crește calitatea pregătirii recruților. Gurulev a susținut că acest termen de serviciu extins ar ajuta, de asemenea, la formarea trupelor rusești de protecție a frontierei, despre care Gurlev a susținut că s-au dovedit recent a fi ineficiente. Deputatul Dumei, Viktor Sobolev a susținut apelul lui Gurulev ca o modalitate prin care conscrișii să fie „cu adevărat pregătiți pentru luptă”. Kartapolov a respins apelul lui Gurulev pe 4 decembrie și a susținut că noii recruți sunt „capabili să stăpânească o specialitate militară într-un an”, deci un al doilea an ar fi o pierdere de timp, de resurse guvernamentale și de forță de luptă.

UPDATE 00.54 Ministerul rus al Apărării a propus modificări nespecificate ale cerințelor de examinare medicală militară. Ministerul Apărării din Rusia a înaintat pe 3 decembrie un proiect de propunere de schimbare a „organizării” examinărilor medicale ale recruților militari, personalului contractual, rezervelor mobilizate și a celor chemați la pregătire militară pentru cei care au boli care nu au „un impact semnificativ” asupra capacității lor de a îndeplini sarcini militare. Ministerul Apărării nu a oferit detalii despre ceea ce ar implica aceste schimbări, dar acest lucru este probabil o parte a efortului de lungă durată al Rusiei de a extinde categoriile de personal apt pentru serviciul militar.

UPDATE 00.39 Conglomeratul rus de apărare de stat Rostec a declarat pe 29 noiembrie că filiala sa de electronice Roselektronika a creat un nou sistem de recunoaștere a dronelor „prieten sau inamic” care poate identifica dronele „prietenoase” de la o altitudine de până la cinci kilometri și de la o distanță de până la 100 de kilometri. Rostec a precizat că sistemul de identificare nu cântărește mai mult de 150 de grame și poate fi integrat într-o gamă largă de drone.

UPDATE 00.26 Sucursala Rostec United Aircraft Corporation (UAC) a livrat recent armatei ruse diverse avioane modernizate. Rostec a declarat pe 2 decembrie că UAC Irkutsk Aviation Plant a transferat noi avioane de luptă Su-30SM2 și avioane de antrenament de luptă Yak-130 către Ministerul rus al Apărării. Rostec a declarat că Su-30SM2 au avionică îmbunătățită, raze de detectare și identificare crescute ale țintelor aeriene și noi arme de înaltă precizie. Serviciul de știri de stat rus TASS a relatat pe 4 decembrie că UAC Nijni Novgorod Sokol Aviation Plant a transferat, de asemenea, aeronave interceptoare MiG-31 modernizate către Ministerul Apărării Rusiei, ca parte a finalizării ordinului de apărare a statului pentru 2023.

ȘTIRE INIȚIALĂ Șeful administrației prezidențiale ruse pentru politica internă, Andrei Yarin, ar fi vizitat Ucraina ocupată ca parte a eforturilor în curs de a legitima autoritatea rusă asupra Ucrainei ocupate înainte de alegerile prezidențiale rusești din martie 2024. Centrul de Rezistență Ucrainean a raportat pe 5 decembrie că Yarin a vizitat Ucraina ocupată pentru a îmbunătăți comisiile electorale de ocupație și pentru a pregăti date falsificate pentru a asigura o prezență minimă nespecificată la vot. Postul rusesc RBK a relatat pe 14 noiembrie că surse anonime guvernamentale ruse au susținut că Yarin va conduce sediul campaniei electorale prezidențiale al președintelui rus Vladimir Putin, în cazul în care Putin își anunță candidatura.