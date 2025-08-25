Dialog tensionat între Lavrov și o moderatoare de la NBC News: „Recunoașteți că ați invadat Ucraina?”

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov avut un dialog tensionat cu gazda emisiunii „Meet the Press” de la NBC, Kristen Welker, după ce aceasta din urmă l-a întrebat insistent pe șeful diplomației ruse dacă Rusia a invadat Ucraina.

„Rusia a invadat Ucraina, domnule ministru de externe?”, l-a întrebat Welker pe Lavrov.

Înainte să-i pună această întrebare jurnalista l-a întrebat pe ministrul rus de externe dacă Ucraina „are dreptul să existe”.

Lavrov a dat unele semne de iritare, încercând să dea de înțeles că jurnalista nu e familiarizată cu istoria Ucrainei și problema conflictului din estul țării, dar a oferit explicația obișnuită.

„Rusia a început o operațiune militară specială pentru a apăra oamenii pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski și predecesorul său nu i-au considerat oameni”, a spus Lavrov. „Au spus că sunt dubioși. Ar trebui, uite, chiar ar trebui - înțeleg că trebuie să vinzi ceva astăzi - dar dacă pui în discuție lucruri atât de serioase, sugestia mea este să arunci o privire asupra istoriei dezvoltării Ucrainei după lovitura de stat din 2014.”

Jurnalista a insistat: „Este o întrebare de tip da sau nu. Recunoașteți că Rusia a invadat Ucraina?”

„V-am spus că am lansat operațiuni militare speciale”, a răspuns Lavrov. „Pentru a proteja oamenii pe care regimul i-a declarat teroriști și dușmani și pe care regimul îi bombarda”.

Welker a întrebat apoi dacă președintele rus Vladimir Putin dorește pacea, la care Lavrov a răspuns: „Da”.

Prezentatoare NBC a întrebat, de asemenea, ce le-ar spune parlamentarilor americani care sunt de părere că Rusia îl manipulează pe președintele Donald Trump.

„Nu este rolul legiuitorilor sau al mass-media să decidă ce îl motivează pe președintele Trump”, a declarat Lavrov. „Îl respectăm pe președintele Trump pentru că apără interesele naționale ale Americii, iar ei au motive să creadă că președintele Trump îl respectă pe președintele Putin pentru că apără interesele naționale ale Rusiei, iar ceea ce discută între ei nu este un secret. Noi vrem pace în Ucraina. Președintele Trump vrea pace în Ucraina. Reacția la întâlnirea de la Anchorage, reuniunea de la Washington a acestor reprezentanți europeni și ceea ce au făcut după Washington indică faptul că ei nu vor pace”, a spus el.

Condițiile pentru ca Ucraina să existe

Ministrul rus de externe a afirmat că Ucraina „are dreptul să existe” doar dacă renunță la teritoriile în care Rusia a organizat referendumuri și pe care ulterior le-a anexat.

„Ucraina are dreptul să existe, cu condiția să-i lase pe oameni să plece. Oamenii pe care îi numesc teroriști, pe care îi numesc de alt neam și care, în timpul mai multor referendumuri – în Novorossia, în Donbas, în Crimeea – au decis că aparțin culturii ruse.”

În perioada 23-27 septembrie 2022, Rusia a organizat referendumuri simulate privind apartenența la Rusia în teritoriile ocupate din regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporijie, declarând ulterior că între 87% și 99% au votat în favoarea anexării.

Câteva zile mai târziu, Putin a semnat un „acord de integrare în Rusia” pentru teritoriile ucrainene ocupate în urma căruia locuitorii acestora vor fi considerați cetățeni ruși.

La 21 iunie 2025, Putin a declarat că Moscova insistă ca Kievul să recunoască rezultatele „referendumurilor” organizate în toamna anului 2022 în așa-numitele „Republici Populare Donețk și Lugansk” (în esență organizații separatiste susținute de Rusia), precum și în regiunile Zaporijie și Herson.