Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile specialiștilor

Forțele armate ale Federației Ruse ar fi concentrat în Crimeea toate mijloacele de apărare antiaeriană capabile să doboare rachete Tomahawk, însă acestea au fost ulterior lovite de Forțele de Apărare ale Ucrainei, potrivit unui expert în aviație. În ultimele săptămâni, Ucraina a vizat sistematic instalații de apărare antiaeriană aflate pe peninsula ocupată.

Anatoli Hrapchinski, expert în aviație, a declarat la televiziunea „Expreso” că ruşii vor avea dificultăţi în a intercepta rachetele Tomahawk, pentru că în ultima perioadă şi-au concentrat eforturile pe apărarea împotriva dronelor ucrainene şi au neglijat apărarea antirachetă. Mijloacele care ar fi putut contracara astfel de rachete au fost trimise în Crimeea şi, susţine el, „au fost eliminate” de forţele ucrainene.

Întrebat de un jurnalist dacă Rusia dispune de capabilităţi pentru a contracara Tomahawk-urile americane, Hrapchinski a răspuns că aceste sisteme au fost trimise în Crimeea, unde ar fi fost deja distruse. O parte din ele ar fi fost dislocate în regiunile Moscova şi Leningrad, în timp ce alte obiective aflate pe teritoriul rus ar rămâne fără protecţie.

„[Sistemul de apărare antiaeriană al Rusiei] nu a fost testat de mult timp. Este ca o brânză elveţiană — are găuri care ne permit să acţionăm şi să lovim obiective importante”, a spus expertul.

Hrapchinski a adăugat că Tomahawk-urile prezintă dificultăţi specifice pentru apărarea rusească: zborul la foarte joasă altitudine îngreunează detectarea, iar racheta poate fi programată pentru a lovi până la 15 ţinte şi poate fi reprogramată în zbor, ceea ce face imposibilă anticiparea exactă a traiectoriei.

Despre interceptare: ce spun oficialii ucraineni

Şi Andrii Kovalenko, şeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării al Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare (RNBO), a comentat capacitatea Rusiei de a face faţă Tomahawk-urilor. El a amintit experienţa rusă din timpul campaniei din Siria (2017–2018), când ruşii s-au confruntat cu lansări de Tomahawk şi sistemele lor antiaeriene nu le-au contracarat eficient.

Potrivit lui Kovalenko, pentru a neutraliza asemenea rachete este necesară o reţea specializată: radare pentru orizont scăzut, transmisie instantanee a datei de ţintire şi sincronizarea mijloacelor antiaeriene. El a mai remarcat că lansările în salve suprasolicită sisteme precum „Pantsir” şi S-400, sporind şansele de penetrare.

În octombrie, preşedintele american Donald Trump a declarat că se gândeşte la posibilitatea furnizării către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk. Specialiştii au explicat capacităţile acestui sistem: rază de acţiune estimată între 900 şi 2.500 km, viteză de până la circa 900 km/h şi capacitate a focului de aproximativ 500 kg în încărcătura explozivă. Totuşi, există o problemă practică: metodele de lansare sunt în general navale (nave suprafaţă sau submarine) sau montate pe platforme terestre de tip „Typhon” — echipamente pe care Ucraina nu le deţine în mod curent.

Analiştii publicaţiei Defense Express au remarcat că ar fi util chiar şi să primească doar cele lansate fără şasiu, deoarece acestea pot fi adaptate pe alte vehicule.

Presiunea prin „Tomahawk”: cât de mult ar putea influenţa deciziile Kremlinului

La nivel politic, discuţiile despre livrarea Tomahawk-urilor au stârnit reacţii la Moscova. Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat, într-un mesaj din 12 octombrie, că Rusia se teme de posibilitatea ca SUA să furnizeze astfel de rachete şi că există cooperare cu Washingtonul pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei — inclusiv sisteme Patriot şi alte capabilităţi cu rază lungă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova este „deosebit de îngrijorată” de eventualele livrări şi că urmăreşte atent afirmaţiile. El a subliniat că Tomahawk este o armă cu rază lungă, care ar putea chiar avea şi versiune nucleară, dar a apreciat că nu poate schimba fundamental situaţia de pe front.

Pe de altă parte, Donald Trump a afirmat, pe 13 octombrie, că ar putea trimite Tomahawk-uri Ucrainei dacă războiul nu va fi soluţionat. El a mai spus că Ucraina are nevoie şi de rachete Patriot, dar că Tomahawk-ar reprezenta un instrument „incredibil şi foarte puternic”.

Ce spun analiştii

Politologul Igor Cialenko a declarat pentru publicaţia „Focus” că, deşi Rusia se teme de Tomahawk-uri, aceste rachete singure nu vor schimba radical cursul războiului. El subliniază însă că anunţurile despre astfel de livrări indică faptul că sprijinul extern pentru Ucraina va continua, iar presiunea combinată asupra Rusiei — atacuri asupra infrastructurii energetice, presiune diplomatică etc. — ar putea crea condiţii pentru negocieri de pace.

Cialenko nu exclude chiar ipoteza ca Tomahawk-urile să fie deja în Ucraina, aşteptând „momentul oportun”.

Politologul Oleg Posternak susţine că importanţa Tomahawk-urilor e mai degrabă psihologică şi informaţională: deşi nu vor schimba decisiv linia frontului, ele extind zona la care pot fi vizate obiective militare şi industriale din Rusia, inclusiv capitala. Astfel, pentru conducerea de la Moscova ar însemna o pierdere a controlului şi o umilire simbolică, ceea ce ar putea afecta poziţia sa în faţa elitei politice.

Posternak avertizează totodată că o eventuală livrare a Tomahawk-urilor va ridica şi costuri politice pentru Occident, printr-un posibil grad mai mare de implicare în conflict şi riscul unei escaladări. Totuşi, el consideră că o implicare occidentală mai pronunţată rămâne esenţială pentru a slăbi pe termen lung capacităţile Rusiei.