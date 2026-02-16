Foști recrutorii ai grupării Wagner, implicați în atacuri de sabotaj în Europa. Agenții considerați „de unică folosință”, recrutați și din online

Recrutorii și propagandiștii care au activat anterior pentru gruparea rusă Wagner joacă acum un rol important în atacurile de sabotaj orchestrate de Rusia în Europa, avertizează oficialii serviciilor de informații din Occident.

Foștii recrutorii Wagner, care anterior convingeau tineri ruși să lupte în Ucraina, au primit o nouă misiune: atragerea europenilor vulnerabili din punct de vedere economic pentru a comite acte de violență și sabotaj în state membre NATO, potrivit unei analize publicate de Financial Times.

Un oficial occidental din domeniul informațiilor a declarat pentru Financial Times că agenția de informații militare a Rusiei, GRU, „folosește talentul pe care îl are la dispoziție”, făcând referire la rețeaua Wagner.

Concret, agenții Wagner ar fi implicați în coordonarea unor acțiuni precum incendierea mașinilor unor politicieni, atacuri asupra depozitelor care adăposteau ajutoare destinate Ucrainei, dar și în operațiuni de propagandă, inclusiv prezentarea falsă în calitate de activiști naziști.

De asemenea, atât GRU, cât și FSB ar fi devenit extrem de active în recrutarea unor agenți considerați „de unică folosință” în Europa, în cadrul unei campanii extinse de destabilizare derulate de Kremlin în ultimii doi ani. Scopul principal ar fi slăbirea sprijinului occidental acordat Ucrainei.

Wagner, instrument eficient de destabilizare

Înalți oficiali occidentali susțin că rețeaua Wagner s-a dovedit un instrument deosebit de eficient pentru serviciile rusești de informații, în special datorită infrastructurii deja existente și experienței în recrutare și propagandă.

Financial Times mai notează că Wagner și susținătorii săi aveau deja o prezență online puternică pe platforme de social media din Rusia, prezență care a fost ușor adaptată pentru un efort cu dimensiune internațională.

Potrivit agențiilor europene de informații, unele conturi asociate Wagner ar fi fost implicate, în urmă cu doi ani, în recrutarea unor cetățeni britanici pentru comiterea unor acte de sabotaj.

În contextul războiului din Ucraina, Rusia și-a intensificat acțiunile de război hibrid, iar tentativele de sabotaj pe teritoriul european s-au înmulțit.