search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foști recrutorii ai grupării Wagner, implicați în atacuri de sabotaj în Europa. Agenții considerați „de unică folosință”, recrutați și din online

0
0
Publicat:

Recrutorii și propagandiștii care au activat anterior pentru gruparea rusă Wagner joacă acum un rol important în atacurile de sabotaj orchestrate de Rusia în Europa, avertizează oficialii serviciilor de informații din Occident.

Wagner are acum rol important în atacurile de sabotaj orchestrate de Rusia în UE. FOTO: Profimedia
Wagner are acum rol important în atacurile de sabotaj orchestrate de Rusia în UE. FOTO: Profimedia

Foștii recrutorii Wagner, care anterior convingeau tineri ruși să lupte în Ucraina, au primit o nouă misiune: atragerea europenilor vulnerabili din punct de vedere economic pentru a comite acte de violență și sabotaj în state membre NATO, potrivit unei analize publicate de Financial Times.

Un oficial occidental din domeniul informațiilor a declarat pentru Financial Times că agenția de informații militare a Rusiei, GRU, „folosește talentul pe care îl are la dispoziție”, făcând referire la rețeaua Wagner.

Concret, agenții Wagner ar fi implicați în coordonarea unor acțiuni precum incendierea mașinilor unor politicieni, atacuri asupra depozitelor care adăposteau ajutoare destinate Ucrainei, dar și în operațiuni de propagandă, inclusiv prezentarea falsă în calitate de activiști naziști.

De asemenea, atât GRU, cât și FSB ar fi devenit extrem de active în recrutarea unor agenți considerați „de unică folosință” în Europa, în cadrul unei campanii extinse de destabilizare derulate de Kremlin în ultimii doi ani. Scopul principal ar fi slăbirea sprijinului occidental acordat Ucrainei.

Wagner, instrument eficient de destabilizare

Înalți oficiali occidentali susțin că rețeaua Wagner s-a dovedit un instrument deosebit de eficient pentru serviciile rusești de informații, în special datorită infrastructurii deja existente și experienței în recrutare și propagandă.

Financial Times mai notează că Wagner și susținătorii săi aveau deja o prezență online puternică pe platforme de social media din Rusia, prezență care a fost ușor adaptată pentru un efort cu dimensiune internațională.

Potrivit agențiilor europene de informații, unele conturi asociate Wagner ar fi fost implicate, în urmă cu doi ani, în recrutarea unor cetățeni britanici pentru comiterea unor acte de sabotaj.

În contextul războiului din Ucraina, Rusia și-a intensificat acțiunile de război hibrid, iar tentativele de sabotaj pe teritoriul european s-au înmulțit.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți
stirileprotv.ro
image
Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea continentului: „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”
mediafax.ro
image
Surprinzător! Unde se afla Dan Șucu în timp ce Rapid era învinsă de Farul în SuperLiga
fanatik.ro
image
Masacru la ferma de bizoni din Cluj lansată de un fost chestor de poliție I VIDEO
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
observatornews.ro
image
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Se poate cumula pensia din România cu cea din străinătate? Ce spune legea
playtech.ro
image
Uluitor! Ce reacție a avut Gigi Becali după U Craiova – FCSB 1-0. E prima oară când zice așa ceva despre o adversară
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
ȘOCANT! După ce Gheorghe Chindriș a fost ucis, principalul suspect a în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu tună și fulgeră! E cel mai DUR ATAC: ‘Dați-l afară, că d-aia v-ați nenorocit!”
romaniatv.net
image
Ultimă oră! Românii săraci riscă să rămână fără asigurări de sănătate
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Disperată după bani, Sarah Ferguson s-a înjosit în fața lui Jeffrey Epstein! Cererea pe care a avut-o fosta ducesă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Seliște din secolele XV–XVI (© Facebook / Agenţia Naţională Arheologică)
O seliște din secolele XV–XVI, descoperită de arheologi în Republica Moldova / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, apariție șic la Jocurile Olimpice din Italia. Ce ieșire de familie a avut alături de soț și copii

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știi despre el ca să nu ai surprize mai târziu!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!