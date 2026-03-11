Nivelul de alertă teroristă în România rămâne „albastru-precaut”, anunță SRI. Nu există risc ridicat de atentat

Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că, în urma analizei evoluțiilor din actualul context internațional de securitate, nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România.

Nivelul de alertă teroristă se menține în prezent la „albastru-precaut”, ceea ce indică faptul că datele disponibile la nivel național, dar și cele rezultate din cooperarea cu partenerii externi, nu arată o probabilitate ridicată de producere a unui act terorist pe teritoriul României, potrivit unui comunicat al instituției.

SRI precizează că, prin intermediul Brigăzii Antiteroriste, desfășoară în mod constant activități preventive, folosind metode specifice pentru îndeplinirea atribuțiilor legale de prevenire și combatere a terorismului, în calitate de autoritate națională în domeniu.

SRI subliniază că menține o cooperare permanentă cu partenerii din cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT), dar și cu parteneri internaționali, pentru coordonarea măsurilor menite să identifice și să contracareze eventualele amenințări de natură teroristă.