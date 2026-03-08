Video Tehnologie rusească găsită în dronele care au atacat baza britanică din Cipru: legătura periculoasă dintre Moscova și Teheran

O dronă iraniană care a atacat baza aeriană britanică RAF Akrotiri din Cipru ar fi fost echipată cu tehnologie militară rusească, potrivit unor informații apărute în presa internațională. Descoperirea alimentează suspiciunile privind o posibilă colaborare militară mai strânsă între Rusia și Iran.

Sursa video: X/ @RTSG_News

Atacul a avut loc duminică, 1 martie, când baza RAF Akrotiri a fost vizată de o dronă lansată din Liban. Conform datelor preliminare, aparatul ar fi fost dotat cu un sistem de navigație Kometa-B, de fabricație rusească, tehnologie identificată anterior și în drone interceptate de apărarea antiaeriană ucraineană în decembrie.

Fragmentele dronei au fost recuperate de serviciile britanice de informații militare și trimise într-un laborator din Marea Britanie pentru analize suplimentare, potrivit publicației The Times. Dacă informațiile se confirmă, ar fi prima dovadă că echipamente militare rusești sunt folosite în actualul conflict care implică Iranul.

În pofida acestor suspiciuni, președintele american Donald Trump a declarat că nu a primit „nicio indicație” că Rusia ar sprijini Iranul. „Dacă o fac, nu o fac prea bine, pentru că Iranul nu se descurcă prea bine”, a spus acesta.

Acuzații privind sprijinul Rusiei

Surse citate de presa americană susțin însă că Moscova ar furniza Iranului informații despre pozițiile activelor militare americane din Orientul Mijlociu, inclusiv nave de război și aeronave.

Trei oficiali familiarizați cu situația au declarat că sprijinul ar fi început odată cu declanșarea conflictului. Unul dintre ei a spus pentru The Washington Post că presupusa implicare a Rusiei reprezintă „un efort destul de amplu” de a ajuta Teheranul să identifice ținte americane în regiune.

Ambasadorul Rusiei în Regatul Unit, Andrei Kelin, a declarat pentru Sky News că Moscova „nu este neutră” în conflict și că poziția sa este „favorabilă Iranului”.

La rândul său, șeful Statului Major al armatei britanice, Sir Richard Knighton, a afirmat că nu are „nicio îndoială” că Rusia a furnizat informații Iranului și a confirmat că atacul asupra bazei RAF Akrotiri a fost lansat din Liban de către „un grup aliniat Iranului”.

Îngrijorări și desfășurări militare

Atacul a stârnit temeri privind siguranța forțelor britanice din regiune. În același timp, Marea Britanie analizează posibilitatea de a trimite în Orientul Mijlociu portavionul HMS Prince of Wales, una dintre cele două nave de acest tip din dotarea Royal Navy.

Nava, evaluată la aproximativ trei miliarde de lire sterline, se află în prezent în portul Portsmouth pentru lucrări de întreținere și poate transporta avioane de luptă F-35. Ministerul britanic al Apărării a anunțat că pregătirile sunt accelerate, însă o decizie finală privind desfășurarea ei nu a fost încă luată.

În paralel, bombardiere americane B-1 Lancer au început să utilizeze baza RAF Fairford din Gloucestershire pentru operațiuni defensive, iar avioane Typhoon și F-35 ale RAF continuă misiunile aeriene deasupra Iordaniei, Qatarului și Ciprului.

Trump nu exclude o intervenție în Iran

Donald Trump a declarat că nu exclude complet trimiterea de trupe americane în Iran, însă o astfel de decizie ar necesita „un motiv foarte serios”.

„Nu vreau să vorbesc despre asta acum”, a spus Trump, întrebat despre o eventuală intervenție terestră. „Ar putea exista o astfel de situație, dar doar dacă ar exista un motiv foarte bun”.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este „sigur” că Iranul primește armament din Rusia și că fragmentele dronelor Shahed folosite în atacurile recente conțin componente fabricate în Rusia.