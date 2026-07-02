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Pariuri pe platforma Polymarket pentru prăbușirea lui Putin. Un utilizator misterios mizează pe înlăturarea liderului de la Kremlin până la sfârșitul anului

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Război în Ucraina
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Cotele de pe platformele de predicții privind posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin să părăsească puterea au crescut semnificativ, în contextul în care Ucraina își intensifică atacurile cu drone tot mai adânc pe teritoriul Federației Ruse.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia
Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia

Un parior anonim de pe site-ul de predicții Polymarket a plasat o miză uriașă, în valoare de 400.000 de dolari, pariind că Vladimir Putin nu va mai ocupa funcția de președinte al Rusiei la sfârșitul anului 2026. Această mișcare speculativă vine pe fondul unei campanii ucrainene tot mai agresive de lovire a unor ținte strategice din interiorul Rusiei, în cadrul războiului declanșat de invazia Moscovei în februarie 2022.

Informația privind acest pariu masiv a fost raportată inițial de postul NBC News.

În ultimele luni, forțele ucrainene au utilizat drone pentru a lovi ținte chiar în Moscova și au perturbat grav aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse prin bombardarea rafinăriilor de petrol. În paralel, Kievul și-a intensificat eforturile de a izola Peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Ca răspuns, Moscova a lansat valuri succesive de atacuri cu drone asupra capitalei ucrainene, Kiev.

Contul pariorului misterios, creat în luna mai sub pseudonimul @ZnotluvuiSamez, are ca imagine de profil steagul Ucrainei. Aceeași persoană a plasat, de asemenea, sume importante pariind că Ucraina va recuceri Crimeea înainte de anul 2027.

Pentru moment, cotele nu par să îi fie extrem de favorabile pariorului, acesta confruntându-se cu o probabilitate de puțin peste 6 la 1. Cu toate acestea, dacă pariul de 400.000 de dolari se va dovedi câștigător și Putin va fi înlăturat de la Kremlin până în 2027, câștigul total va ajunge la aproximativ 2,5 milioane de dolari.

Informații clasificate folosite pentru pariuri politice

Vladimir Putin conduce Rusia din decembrie 1999, cu o scurtă rotație între 2008 și 2012, perioadă în care a deținut puterea din funcția de prim-ministru, sub președinția de fațadă a lui Dmitri Medvedev. Manevra a fost necesară deoarece Constituția rusă interzicea mai mult de două mandate prezidențiale consecutive – o barieră pe care Putin a eliminat-o ulterior prin modificări legislative controversate.

Acest caz de pariu masiv pe evoluții geopolitice nu este singular și ridică semne de întrebare cu privire la accesul la informații confidențiale.

În luna aprilie, Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare un militar din armata americană care a participat la operațiunea de răpire a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, la începutul lunii ianuarie. Rechizitoriul afirmă că militarul, identificat ca fiind Gannon Ken Van Dyke, a câștigat peste 400.000 de dolari pe platforma Polymarket pariind tocmai pe înlăturarea lui Maduro.

„Acele pariuri au mizat pe opțiunea DA la întrebări precum: Forțele SUA în Venezuela... până la 31 ianuarie 2026; Maduro înlăturat până la... 31 ianuarie 2026 sau Va invada SUA Venezuela până la... 31 ianuarie. Van Dyke a pariat în total aproximativ 33.034 de dolari pe aceste rezultate în timp ce se afla în posesia unor informații clasificate, nedestinate publicului, referitoare la Operațiunea Absolute Resolve”, se arată în plângerea oficială a autorităților americane.

Cazul demonstrează cum piețele de predicții devin tot mai mult un barometru – uneori alimentat din umbră de informații de culise sau de operațiuni psihologice – al tensiunilor și schimbărilor de regim de pe scena globală.

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