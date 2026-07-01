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Victoria Ucrainei este singura șansă pentru pace în Europa și schimbarea Rusiei, susține Garry Kasparov

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Victoria Ucrainei nu este esențială doar pentru securitatea Europei, ci reprezintă și singura șansă pentru o schimbare reală în interiorul Rusiei. Într-un interviu acordat publicației Euroscope, Garry Kasparov a explicat că eliberarea Crimeei va produce șocul psihologic de care rușii au nevoie pentru a realiza că proiectul imperial s-a prăbușit definitiv.

Garry Kasparov/FOTO?EPA/EFE
Garry Kasparov/FOTO?EPA/EFE

Fostul campion mondial la șah și actual lider al opoziției ruse în exil, Garry Kasparov, a lansat un avertisment ferm: victoria Ucrainei este singura cale către o pace durabilă pe continent și singura oportunitate reală pentru ca Rusia să înceapă drumul de întoarcere către lumea civilizată.

Kasparov, membru al Platformei APCE pentru dialog, prin intermediul forțelor democratice ruse din exil, a oferit aceste perspective în cadrul unui interviu pentru Euroscope, o publicație dedicată alinierii legislației ucrainene la standardele Uniunii Europene.

În opinia sa, testul suprem pentru a demonstra dacă un politician rus este cu adevărat pro-occidental este unul extrem de simplu: acesta trebuie să declare, fără ezitare, că războiul Moscovei este o crimă, că Vladimir Putin este un lider ilegitim și că Peninsula Crimeea aparține de drept Ucrainei. „Mulți se mai poticnesc și astăzi când trebuie să spună clar că Crimeea este ucraineană”, a subliniat Kasparov.

Victoria Ucrainei și prăbușirea imperiului

Pentru Kasparov, ecuația strategică pe care lumea democratică trebuie să o rezolve este lipsită de echivoc: sprijinirea totală a Ucrainei pentru a obține victoria.

„Victoria Ucrainei este o condiție obligatorie pentru instaurarea păcii în Europa. În același timp, este singura șansă a Rusiei de a se schimba”, a punctat el. În viziunea sa, înfrângerea militară a Moscovei nu este doar o miză de supraviețuire pentru Kiev, ci și motorul unei eventuale transformări interne a Rusiei.

„Singura șansă pentru ca Rusia să își înceapă drumul înapoi spre o societate civilizată este victoria Ucrainei și, implicit, înfrângerea Rusiei”, consideră opozantul rus, adăugând că aceste obiective sunt inseparabile, chiar dacă mulți lideri occidentali ezită încă să o spună public.

Imperialismul rus, o amenințare globală

Kasparov a descris Rusia drept „ultimul imperiu” și a avertizat că agresiunea declanșată de Putin a scos la iveală pericolul extinderii fascismului rus.

„Războiul lui Putin împotriva Ucrainei și aceste metastaze – această răspândire canceroasă a fascismului rus – afectează pe toată lumea: Georgia, Belarus, întreaga Europă și, de fapt, întreaga lume”, a atras el atenția.

Conform analizei sale, nucleul multor crize globale actuale se află în proiectul imperial al Moscovei. Până când acest imperiu nu va fi înfrânt și demantelat, nici Rusia și nici vecinii săi nu vor putea evolua pe deplin către o lume liberă.

Putin nu își permite să piardă

Istoria Rusiei demonstrează că cea mai mare amenințare la adresa țarilor și dictatorilor a fost întotdeauna un război pierdut, explică Kasparov.

„Dacă un țar începe un război, trebuie să îl câștige. Victimele nu contează. Nu contează câți oameni mor. Principalul obiectiv este victoria”, a explicat el. Atunci când un conflict este declanșat și nu este finalizat cu un succes, Rusia se confruntă, de regulă, cu tulburări majore sau chiar cu revoluții.

Chiar dacă Putin nu se ghidează neapărat după o lectură profundă a istoriei, instinctul său de dictator îi dictează că o înfrângere îi pune viața și regimul în pericol. „De aceea va continua acest război atât timp cât va mai avea resurse”, a avertizat Kasparov.

Crimeea, catalizatorul schimbării

Mentalitatea imperială este adânc înrădăcinată în mentalul colectiv al cetățeanului rus de rând, dovedindu-se mai puternică chiar și decât dictatura comunistă sovietică, este de părere fostul șahist.

„Această idee imperială a supraviețuit timp de secole. Se transformă, dar nu poate fi smulsă cu ușurință”, a explicat el. Din acest motiv, doar un șoc istoric de proporții poate forța societatea rusă să înțeleagă că epoca imperiului a apus.

„Singurul lucru care îl poate face pe un cetățean rus să înțeleagă că imperiul a murit este steagul ucrainean arborat la Sevastopol.”

Crimeea reprezintă pilonul „sacru” al mitului imperial rus, ceea ce face ca eliberarea peninsulei să fie punctul central nu doar al victoriei Ucrainei, ci și al viitoarei transformări a Rusiei.

„Eliberarea Crimeei, steagul ucrainean la Sevastopol – acesta este exact șocul de care rușii au nevoie pentru a înțelege: gata, trebuie să începem de la capăt”, a concluzionat Kasparov.

După acest deznodământ, Rusia se va afla în fața unei alegeri existențiale: fie va deveni un stat vasal al Chinei, fie își va recunoaște crimele de război, va plăti reparații și va începe negocieri de pe poziții de egalitate cu vecinii săi.

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