Strategia Ucrainei de a duce războiul în inima Rusiei. Cum încearcă Kievul să-l pună sub presiune pe Vladimir Putin

Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone asupra unor obiective aflate adânc în teritoriul Rusiei, inclusiv în Moscova și în împrejurimile capitalei ruse. Aceste operațiuni urmăresc nu doar afectarea capacităților militare ale Moscovei, ci și exercitarea unei presiuni politice și economice directe asupra regimului condus de Vladimir Putin.

Printre cele mai importante ținte lovite recent se numără Centrul de Comunicații Spațiale din Dubna, o instalație folosită de armata rusă pentru colectarea informațiilor și coordonarea operațiunilor din teritoriile ucrainene ocupate. Atacul a fost al doilea asupra obiectivului în decurs de aproximativ o săptămână, se arată într-o analiză publicată de revista The Atlantic

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că acțiunile împotriva unor astfel de obiective vor continua.

„Se pregătesc, de asemenea, acțiuni relevante împotriva altor instalații inamice similare”, a declarat liderul de la Kiev.

Kievul mută presiunea pe teritoriul Rusiei

Potrivit publicației americane, Ucraina încearcă să demonstreze că războiul nu mai poate fi ținut departe de viața de zi cu zi a cetățenilor ruși. În paralel cu apărarea propriului teritoriu, Kievul urmărește să afecteze economia rusă, infrastructura strategică și capacitatea Moscovei de a-și susține efortul militar.

Un exemplu este atacul asupra unei rafinării importante din Moscova, lovită pe 18 iunie în cadrul unui raid ucrainean de amploare. Instalația produce aproximativ 40% din combustibilul consumat în regiunea Moscovei și, potrivit unor informații citate de The Atlantic, ar putea rămâne nefuncțională până la sfârșitul anului 2026.

Atacul a provocat un incendiu de proporții și un nor dens de fum vizibil în mai multe zone ale capitalei ruse.

Mesajul transmis de Kiev a fost că nici cele mai importante obiective economice ale Rusiei nu sunt în afara razei sale de acțiune.

Economia Rusiei, sub presiune

Analiza subliniază că una dintre mizele strategiei ucrainene este diminuarea veniturilor de care Kremlinul are nevoie pentru finanțarea războiului.

Potrivit unui raport recent al unui think tank german, economia Rusiei se apropie de o „fază finală”, în condițiile în care ritmul de creștere a încetinit semnificativ, iar rezervele fiscale s-au redus considerabil.

Rusia își finanțează în mare parte bugetul și cheltuielile militare prin exporturile de petrol și produse petroliere. În acest context, atacurile asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice pot afecta atât aprovizionarea internă, cât și veniturile provenite din exporturi.

Analiștii citați de The Atlantic consideră că Vladimir Putin se confruntă cu o dilemă: dacă limitează exporturile pentru a evita penuriile de combustibil pe piața internă, reduce în același timp resursele financiare disponibile pentru război.

Un avertisment pentru armata rusă

Atacurile asupra centrului militar de la Dubna au avut și o dimensiune simbolică importantă.

De la începutul invaziei pe scară largă, lansată în februarie 2022, Rusia a înregistrat pierderi umane semnificative, iar atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice și de comandă au complicat activitatea armatei ruse.

Prin lovirea unor obiective aflate la sute de kilometri de front, Ucraina încearcă să transmită că nici instalațiile considerate strategice și protejate nu sunt complet în siguranță.

„Operațiunea de influență de 40 de zile”

La 25 iunie, Volodimir Zelenski a anunțat lansarea unei „operațiuni de influență de 40 de zile”, despre care a spus că are scopul de a forța „statul agresor” să pună capăt războiului.

Potrivit sursei citate, este puțin probabil ca aceste atacuri să determine rapid retragerea Rusiei din conflict. Cu toate acestea, ele contribuie la erodarea imaginii de invulnerabilitate a Kremlinului și ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea lui Vladimir Putin de a proteja capitala, economia și infrastructura militară a țării.

În opinia autorilor analizei, tocmai această demonstrație a limitelor puterii Kremlinului reprezintă unul dintre principalele obiective urmărite de Kiev în actuala campanie de atacuri cu drone.