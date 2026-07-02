Putin își mărește pentru a patra oară din 2022 serviciul responsabil cu protecția sa. Presa vorbește despre temeri tot mai mari privind propria securitate

Președintele rus Vladimir Putin a decis extinderea aparatului central al Serviciului Federal de Protecție (FSO), instituția responsabilă de securitatea liderului de la Kremlin și a principalilor demnitari ai statului. Este a patra majorare a efectivelor de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, pe fondul informațiilor potrivit cărora liderul rus este tot mai preocupat de riscurile privind propria securitate.

Potrivit decretului semnat de Vladimir Putin, numărul maxim de angajați ai aparatului central al FSO crește de la 785 la 812 persoane. Măsura a intrat în vigoare la 1 iulie și a fost semnalată de publicația independentă rusă Verstka, care citează proiectul publicat pe portalul oficial al actelor normative din Rusia.

Prima extindere la jumătatea anului de la începutul războiului

FSO este una dintre cele mai importante structuri de securitate ale statului rus. Instituția asigură protecția președintelui, a familiei acestuia și a premierului, dar are și responsabilitatea securizării Kremlinului, a clădirii Dumei de Stat și a numeroaselor reședințe oficiale ale șefului statului.

Din structura FSO face parte și Serviciul de Comunicații Speciale (Spetssviaz), responsabil de sistemele de comunicații guvernamentale și de gestionarea celebrei „valize nucleare” asociată președintelui Rusiei. Protecția fizică apropiată a lui Vladimir Putin este asigurată de o altă structură din cadrul FSO – Serviciul de Securitate Prezidențială.

Potrivit Verstka, înainte de invazia din Ucraina, aparatul central al FSO nu mai fusese extins din 2010. Atunci, sub mandatul fostului președinte Dmitri Medvedev, numărul maxim al angajaților fusese stabilit la 725.

La sfârșitul anului 2022, Vladimir Putin a majorat efectivele la 760 de persoane, iar ulterior au urmat alte trei creșteri succesive. În prezent, aparatul central numără 812 angajați, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 12% față de perioada de dinaintea războiului.

Publicația rusă remarcă faptul că aceasta este prima extindere operată la mijlocul anului de la începutul conflictului. Până acum, toate modificările similare intrau în vigoare la începutul sau la sfârșitul anului.

Putin și-a întărit măsurile de securitate

În ultimele luni, mai multe publicații internaționale au relatat că Vladimir Putin și-a consolidat semnificativ măsurile de securitate, pe fondul temerilor privind eventuale tentative de asasinat sau chiar o lovitură de stat.

În luna mai, presa occidentală a citat o evaluare a serviciilor europene de informații potrivit căreia liderul de la Kremlin consideră că riscurile la adresa propriei persoane au crescut considerabil de la începutul războiului.

Conform acelorași informații, angajaților care intră în contact cu Putin le-ar fi fost interzisă utilizarea telefoanelor mobile în apropierea acestuia. Înaintea întâlnirilor, aceștia ar fi obligați să poarte măști și să își scoată ceasurile de la mână, ca parte a protocoalelor suplimentare de securitate.

Totodată, deplasările președintelui rus ar fi fost reduse, iar aparițiile sale publice sunt organizate tot mai frecvent în locații considerate sigure.

Presa internațională a remarcat și măsurile excepționale adoptate în timpul vizitelor externe. De exemplu, la deplasarea efectuată în Kazahstan în luna mai, coloana oficială a lui Vladimir Putin ar fi inclus un vehicul blindat, un elicopter de escortă și un autovehicul dotat cu sisteme de război electronic destinate neutralizării unor eventuale amenințări.

Extinderea Serviciului Federal de Protecție vine în contextul în care autoritățile ruse au intensificat în ultimii ani măsurile de securitate în jurul președintelui, pe fondul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind stabilitatea internă a regimului de la Kremlin.