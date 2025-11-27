Video Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele, dispărute fără urmă

Un bărbat de 46 de ani din vestul Rusiei este acuzat de uciderea mai multor tinere pe care le angaja ca bone pentru fiul său. Două femei au fost deja identificate ca victime, iar o a treia a reușit să scape și să povestească ororile trăite: „Mă închidea în casă, mă droga, mă abuza”.

Sursa video: Telegram/ kp.ru

Dmitri A., în vârstă de 46 de ani, din regiunea Bogorodsk, Rusia, este suspectat că aborda tinere pe un site de servicii de îngrijire a copiilor. El le spunea femeilor că soția l-a părăsit și că are nevoie de o bonă internă pentru fiul său de 9 ani. Pretindea că este un om de afaceri milionar obligat să călătorească des, însă în realitate era doar un dealer de mașini second-hand din Zvezda, lângă orașul Elektrougli, în regiunea Moscovei.

Două tinere au dispărut după ce au acceptat oferta: Alena Bolotova, de 19 ani, dispărută în iulie, și Maria Vlasova, de 25 de ani, dispărută în octombrie. O a treia victimă, care a ajuns la adresa bărbatului în noiembrie, a reușit să fugă și a alertat autoritățile, relatează KP.ru.

Tânăra care a scăpat a povestit anchetatorilor că bărbatul „o închidea în casă, o bătea, o viola și o forța să consume droguri”. Ea a reușit să ceară ajutor după ce și-a recuperat pentru scurt timp telefonul mobil.

Mai mulți tineri au ajuns la locuința indicată și au forțat eliberarea femeii sechestrate.

Soția fugise cu copilul din cauza abuzurilor

Soția lui Dmitri, Polina, fugise de acasă în luna martie împreună cu băiatul de 9 ani și se refugiase la rude, în Sankt Petersburg. Potrivit familiei, femeia nu mai suporta „abuzurile fizice și psihologice”, ajungând într-o stare de epuizare nervoasă severă. Ea se află încă sub tratament.

Tot în martie, Dmitri A. scria pe rețelele de socializare că soția sa a dispărut și oferea o recompensă de 100.000 de ruble pentru informații despre ea. Ulterior, bărbatul a localizat copilul și l-a luat cu forța înapoi.

Declarațiile suspectului

Anchetatorii cred că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare. În fața instanței, Dmitri A. a susținut că „a avut relații” cu tinerele pe care le angaja ca bone: „Mi-au devenit iubite”.

Despre prima tânără dispărută, el a spus: „Una dintre ele a fugit de el și nu am mai auzit niciodată de ea”. Iar despre cea de-a doua: „Într-o zi m-am trezit și era moartă…”.

Dmitri A. a fost arestat în regiunea Moscovei și este acuzat de omor dublu, viol, agresiune și administrare forțată de droguri. Autoritățile continuă căutările pentru găsirea corpurilor tinerelor dispărute și verifică posibilitatea existenței altor victime.