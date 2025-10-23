Un român și-a ținut ani la rând soția într-o închisoare improvizată în propria casă. Femeia a fost bătută și umilită zilnic, adesea în fața copiilor

Un român din Italia, în vârstă de 43 de ani, care și-a ținut soția într-o închisoare improvizată în propria casă a fost condamnat la ani grei de închisoare. Femeia a fost supusă, ani la rând, unor violențe sexuale și abuzuri zilnice, chiar și în fața copiilor minori, notează site-ul italian Gazzetta del Sud.

Ani de zile, femeia a suferit în tăcere în locuința comună, care i-a devenit închisoare, fiind supusă bătăilor, amenințărilor și umilințelor aproape zilnic. Soțul ei, un român în vârstă de 43 de ani, care locuiește de ani buni în Cleto, a ținut-o în izolare și i-a făcut viața un iad.

Victima a găsit în cele din urmă curajul să-l denunțe.

Cazul a fost instrumentat de Carabinieri din Compania Paola, care au reconstituit toate actele de violență comise de românul în vârstă de 43 de ani atât în Italia, cât și în România.

Din 2020, bărbatul ar fi forțat-o pe femeie să întrețină relații sexuale cu el, folosind violența. Printre altele, ancheta a revelat că bărbatul o filma cu telefonul mobil în timpul actului sexual.

Nouă ani și opt luni de închisoare pentru bărbatul român

Femeia a scăpat de abuzuri datorită intervenției la timp a carabinierilor, care au aplicat imediat codul roșu, o măsură care a fost luată imediat după declarațiile soției în fața anchetatorilor.

Bărbatul de 43 de ani a fost condamnat la nouă ani și opt luni de închisoare de către Tribunalul din Paola, pentru violență sexuală și abuz domestic.

Amintim că, în urmă cu doar câteva zile, Adevărul relata că un bărbat român de 39 de ani a fost arestat la Roma, în Italia, după ce și-a chinuit soția timp de cinci ani, într-un caz șocant de violență domestică.

În urmă cu câțiva ani, un bărbat de 33 de ani, din judeţul Vaslui, a fost arestat preventiv sub acuzaţia de viol, victimă fiind soţia acestuia.