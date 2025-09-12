Tânără bătută și sechestrată timp de cinci zile de fostul iubit. Mama fetei a alertat Poliția

O tânără de 20 de ani a fost ținută cu forța într-un apartament și agresată în repetate rânduri de fostul iubit. Telefonul victimei a fost distrus pentru a nu putea lua legătura cu familia sau suna la poliție.

Tânăra a fost imobilizată la mâini și picioare cu bandă adezivă și ținută cu forța în apartamentul agresorului.

Polițiștii au intervenit după un apel la 112 făcut de mama victimei, din Buzău. Femeia a reclamat că fiica ei este sechestrată la domiciliul agresorului și nu poate lua legătura cu ea.

Cei doi locuiau împreună din 2022 și aveau conflicte repetate. Bărbatul i-a interzis fetei să părăsească locuința și i-a restricționat accesul la telefon, scrie presa locală.

Timp de cinci zile, tânăra a fost agresată fizic în mod repetat.

Tânărul, în vârstă de 21 de ani, a fost încătușat, reținut 24 de ore și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, cu interdicția de apropiere la 100 metri.

În acest caz fost deschis dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal, violență în familie și distrugere.