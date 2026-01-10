Accident în Comarnic: 10 persoane implicate după coliziunea dintre un microbuz și un autoturism

Un accident rutier în care au fost implicate un microbuz de transport persoane şi un autoturism s-a produs sâmbătă, pe DN1, raza oraşului Comarnic. Un tânăr de 18 ani a fost rănit, fiind dus la spital.

Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 13.00, pe DN 1, pe sensul de deplasare Braşov – Ploieşti al DN 1 unde, potrivit Poliţiei, un bărbat de 60 de ani, care conducea un microbuz destinat transportului public de persoane, pe ruta Sinaia – Breaza, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani.

Cinci persoane se aflau în microbuz şi cinci în autoturism, un tânăr de 18 ani, pasager în microbuz, suferind un traumatism cranio-facial. El a fost dus cu o ambulanţă la spital.

O a doua persoană implicată în accident a primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Şoferii implicaţi în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi fac cercetări pentru a stabili cauzele şi împrejurările în are a avut loc evenimentul.