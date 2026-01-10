search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Accident în Comarnic: 10 persoane implicate după coliziunea dintre un microbuz și un autoturism

0
0
Publicat:

Un accident rutier în care au fost implicate un microbuz de transport persoane şi un autoturism s-a produs sâmbătă, pe DN1, raza oraşului Comarnic. Un tânăr de 18 ani a fost rănit, fiind dus la spital.

ilustratie politie jpg

Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 13.00, pe DN 1, pe sensul de deplasare Braşov – Ploieşti al DN 1 unde, potrivit Poliţiei, un bărbat de 60 de ani, care conducea un microbuz destinat transportului public de persoane, pe ruta Sinaia – Breaza, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani.

Cinci persoane se aflau în microbuz şi cinci în autoturism, un tânăr de 18 ani, pasager în microbuz, suferind un traumatism cranio-facial. El a fost dus cu o ambulanţă la spital.

O a doua persoană implicată în accident a primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Şoferii implicaţi în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi fac cercetări pentru a stabili cauzele şi împrejurările în are a avut loc evenimentul.

Ploieşti

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
digi24.ro
image
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
stirileprotv.ro
image
Trei sferturi din România, sub cod galben de ger extrem, ninsori și viscol. Temperaturi de -20 de grade Celsius
gandul.ro
image
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară
mediafax.ro
image
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
digisport.ro
image
Protestele din Iran iau o turnură radicală: femeile iraniene își aprind țigările de la portretul în flăcări al ayatollahului Khamenei
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
O ţară vecină cu România, clasată drept cea mai sigură pentru turişti, din Europa de Est
observatornews.ro
image
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Certificat de moştenire pentru pensie privată 2026. Acte necesare
playtech.ro
image
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A aflat că a fost vândut la FCSB și a început să plângă: "Nu plec!"
digisport.ro
image
Mobilizare totală la Londra: se alocă sute de milioane de lire pentru trupele britanice care ar putea ajunge în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Cât câștigă un șofer de TIR în România, Germania, Spania sau Italia. Meseria la mare căutare și în 2026
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Avertisment după scandalul privind majorarea de taxe și impozite. Adrian Negrescu: „E o dovadă a incompetenței și indolenței”
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
click.ro
image
Un nou tip de țeapă face ravagii în România: „Era să mi-o iau rău de tot” Cum acționează escrocii și ce greșeli să nu faci
click.ro
image
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac
click.ro
Pisică, Pexels (4) jpg
Pisicile își aleg omul după energie, nu după mâncare. Ce să înțelegi când o felină te ”vrea”
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
gold hair ornament jpg
Descoperire uluitoare în China: Mormânt antic din Dinastia Tang dezvăluie comori de aur și argint!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!