Povestea singurei britanice condamnate pentru terorism: de la ISIS la influencer pe social media

Tareena Shakil, teroristă condamnată care a fugit din Marea Britanie în Siria pentru a se alătura ISIS împreună cu fiul ei, s-a reinventat complet și acum este influencer, călătorind prin lume și postând pe rețele sociale.

Potrivit Daily Mail, aceasta publica imagini pe Facebook cu fiul ei purtând o cagulă cu însemne ISIS, alături de altele în care ea apărea cu o armă AK47 și un pistol lângă steagul grupării teroriste.

Shakil a fost condamnată în 2016 la șase ani de închisoare pentru că s-a alăturat ISIS și a încurajat acte teroriste pe rețelele sociale.

Acum, aceasta postează imagini în ținute occidentale elegante și pare să aspire la un stil de viață exclusivist. Influencerul a călătorit la Paris de Crăciun, după ce anterior fusese la Londra pentru cumpărături, pozând la un magazin Chanel.

A mai vizitat Thailanda, unde și-a petrecut vacanța pe o plajă privată, dar și Italia, România și multe alte țări.

Pe contul ei de TikTok, care are aproape 50.000 de urmăritori și peste cinci milioane de like-uri, Shakil, care se autointitulează „thatgirl.tamtam”, postează zeci de videoclipuri cu sfaturi despre întâlniri.

Pe YouTube, postează videoclipuri mai lungi axate pe pozitivitate și împărtășirea „mentalității pentru succes”.

Într-unul dintre cele mai recente videoclipuri, Shakil a spus cum și-a dezvoltat tăria de caracter și reziliența după ce a depășit „momente teribile în viața ei”.

Fără a se referi la trecutul ei de jihadistă, ea a afirmat:

„Ai nevoie de vremuri grele – să plângi singur noaptea. Când treci prin aceste lucruri, devii o versiune fantastică a ta. Nu există nicio situație pe care viața să mi-o arunce care să mă copleșească – absolut deloc. Nu există nicio persoană care să mă facă să fac ce spun ei.

Nimeni nu poate avea vreodată avantaj asupra mea. Nu fac lucruri pe care nu vreau să le fac. Știu cum să ies din situații în care mă simt inconfortabil. Sunt o tânără care trăiește singură într-un oraș mare – am nevoie de aceste abilități. Versiunea mea de femeie de astăzi este cea mai bună versiune a femeii care aș putea fi. Ea a fost construită și născută trecând prin momente dificile.”

Ea a adăugat modest: „Femeile aprige ca mine, femeile încrezătoare ca mine – nu ne naștem așa. Absolut deloc. Sunt așa din cauza multor traume prin care am trecut. Sunt incredibil de încrezătoare.”

A fost singura femeie britanică condamnată pentru infracțiuni teroriste

Shakil, fost angajat în domeniul medical în Birmingham, a fost prima și singura femeie britanică condamnată pentru infracțiuni teroriste după întoarcerea din califat.

La pronunțarea sentinței, în februarie 2016, judecătorul Mr Justice Inman a spus: „Cel mai alarmant este că ai dus copilul tău mic în Siria știind cum va fi folosit.”

Judecătorul a precizat că Shakil a spus „minciună după minciună poliției și în instanță” și că postarea fiului ei în cagula ISIS lângă arme a fost unul dintre cele mai revoltătoare aspecte ale cazului.

Deși a fost evident că s-a „radicalizat” după discuții online cu membri proeminenți ai grupării teroriste, Shakil nu a arătat remușcare și și-a „îmbrățișat” activ rolul de „a furniza luptători pentru viitor”.

Tareena Shakil a crescut într-o familie mixtă britano-pakistaneză, având o copilărie normală și fericită, potrivit mamei ei, care spune că Tareena a fost o fată cuminte și responsabilă.

Shakil a fost elevă model și a câștigat un loc la Universitatea din Birmingham pentru a studia psihologia, dar a renunțat și a folosit împrumutul studențesc pentru a finanța misiunea ei de a deveni „martir ISIS”.

În anul doi de studii a întâlnit un frizer, s-au căsătorit, iar ea a rămas însărcinată. Relația a devenit abuzivă, iar ea a început să plănuiască în secret călătoria în Siria, căutând „siguranță și pace într-un stat islamic”.

În octombrie 2014, a spus familiei că se duce fiul de 14 luni în vacanță în Turcia. În loc de plajă, traficanții ISIS au dus-o clandestin în Siria, la Raqqa, pentru a fi pregătită ca viitoare mireasă jihadi.

Deși era aranjată să se căsătorească cu un convertit american, a fugit după ce a descoperit că viața în „paradisul islamic” era periculoasă și bombardată.

A revenit în Marea Britanie și a fost arestată la aeroportul Heathrow în februarie 2015. După eliberarea în 2018, Shakil a spus că regretă totul și trăiește zilnic cu consecințele acțiunilor sale.