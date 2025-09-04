search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Operațiune de 40.000 de euro: un copil, luat cu forța din București și dus în Italia de tatăl său, fost soldat american

0
0
Publicat:

Un fost soldat american a organizat o operațiune de 40.000 de euro pentru a-și răpi propriul copil de 6 ani din București și a-l duce în Italia. Mama copilului, o româncă, acuză că minorul a fost luat cu forța, în timp ce tatăl susține că totul s-a făcut legal, în baza unei hotărâri judecătorești.

Un copil de 6 ani, luat cu forța din București și dus în Italia de tatăl său FOTO: Captură video
Un copil de 6 ani, luat cu forța din București și dus în Italia de tatăl său FOTO: Captură video

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere și publicate de jurnaliștii italieni arată momentul în care bărbatul îl ia pe copil în brațe și fuge, urmat de mama acestuia. Incidentul s-ar fi petrecut în vara anului trecut.

Potrivit anchetei realizate de presa italiană, fostul soldat american ar fi organizat o adevărată operațiune pentru a-și aduce copilul înapoi în Italia. El ar fi apelat la un veteran britanic specializat în recuperarea copiilor din străinătate, la o agenție de detectivi particulari și la un instructor de zbor. Costurile întregii acțiuni s-ar fi ridicat la 40.000 de euro, relatează Corriere della Sera.

Copilul ar fi fost transportat cu mașina până la un aeroport din Bulgaria, apoi urcat într-un avion privat și dus în Italia. De atunci, băiatul locuiește acolo, alături de tatăl său și de noua parteneră de viață a acestuia.

Ce spun mama și tatăl

Mama copilului susține că în vara trecută s-a întors cu fiul ei în România din motive financiare. După divorț nu mai aveam cum să mă întrețin în Italia, a explicat ea.

Femeia invocă și o hotărâre a unei instanțe din peninsulă, care ar fi stabilit că băiatul să rămână cu ea, în locuința unde familia a trăit împreună. Însă, după divorț, mama ar fi fost evacuată din acel apartament.

De cealaltă parte, tatăl invocă o a doua decizie a tribunalului italian, prin care copilul i-ar fi fost încredințat exclusiv. Conform acestei hotărâri, mama își poate vedea fiul doar prin apeluri video și o dată pe săptămână, sub supravegherea asistenților sociali.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate
stirileprotv.ro
image
O capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost deschisă după 34 de ani. Ce s-a descoperit înăuntru
gandul.ro
image
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este gratuită, explică Ivan
mediafax.ro
image
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
antena3.ro
image
Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
observatornews.ro
image
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scene "șocante": arbitră lovită peste față, după un cartonaș roșu! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
UPDATE Cel puțin 17 morți și 21 de răniți după ce un funicular a deraiat în Lisabona. Anunțul MAE despre români
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
💔Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! 🤯 Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
romaniatv.net
image
Bani gratis pentru românii care depun dosarul la AFIR!
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”
click.ro
image
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”

OK! Magazine

image
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce schimbări profunde: 2 zodii vor fi foarte afectate