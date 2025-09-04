Operațiune de 40.000 de euro: un copil, luat cu forța din București și dus în Italia de tatăl său, fost soldat american

Un fost soldat american a organizat o operațiune de 40.000 de euro pentru a-și răpi propriul copil de 6 ani din București și a-l duce în Italia. Mama copilului, o româncă, acuză că minorul a fost luat cu forța, în timp ce tatăl susține că totul s-a făcut legal, în baza unei hotărâri judecătorești.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere și publicate de jurnaliștii italieni arată momentul în care bărbatul îl ia pe copil în brațe și fuge, urmat de mama acestuia. Incidentul s-ar fi petrecut în vara anului trecut.

Potrivit anchetei realizate de presa italiană, fostul soldat american ar fi organizat o adevărată operațiune pentru a-și aduce copilul înapoi în Italia. El ar fi apelat la un veteran britanic specializat în recuperarea copiilor din străinătate, la o agenție de detectivi particulari și la un instructor de zbor. Costurile întregii acțiuni s-ar fi ridicat la 40.000 de euro, relatează Corriere della Sera.

Copilul ar fi fost transportat cu mașina până la un aeroport din Bulgaria, apoi urcat într-un avion privat și dus în Italia. De atunci, băiatul locuiește acolo, alături de tatăl său și de noua parteneră de viață a acestuia.

Ce spun mama și tatăl

Mama copilului susține că în vara trecută s-a întors cu fiul ei în România din motive financiare. După divorț nu mai aveam cum să mă întrețin în Italia, a explicat ea.

Femeia invocă și o hotărâre a unei instanțe din peninsulă, care ar fi stabilit că băiatul să rămână cu ea, în locuința unde familia a trăit împreună. Însă, după divorț, mama ar fi fost evacuată din acel apartament.

De cealaltă parte, tatăl invocă o a doua decizie a tribunalului italian, prin care copilul i-ar fi fost încredințat exclusiv. Conform acestei hotărâri, mama își poate vedea fiul doar prin apeluri video și o dată pe săptămână, sub supravegherea asistenților sociali.