Donca și Boureanu, opriți cu greu din bătaie la Survivor. Gabi Tamaș a urmărit scena halucinantă și s-a poziționat: „Nu l-a înjurat cu ură. Eram acolo!”

Ultima ediție difuzată a emisiunii Survivor România 2026 a fost marcată de un moment extrem de tensionat, după ce conflictul dintre Călin Donca (41 de ani) și Cristian Boureanu (53 de ani) a degenerat într-o altercație fizică, petrecută sub privirile lui Gabi Tamaș (42 de ani).

Fostul internațional român a ales să nu intervină direct între cei doi, însă alți membri ai echipei „Faimoșilor” au reacționat rapid pentru a calma situația și a preveni un incident și mai grav. Deși în primele ediții ale competiției au existat și alte momente tensionate, inclusiv o dispută verbală între Gabi Tamaș și Adrian Petre, nimic nu s-a comparat cu scenele din această ediție.

De această dată, schimburile de replici dintre Donca și Boureanu au devenit tot mai dure, iar conflictul verbal s-a transformat rapid într-un gest de violență. Totul a pornit în timpul construcției adăpostului din tabăra „Faimoșilor”, acolo unde cei doi și-au asumat roluri de conducere. Călin Donca era responsabil de organizarea lucrărilor, în timp ce Cristian Boureanu lua deciziile finale, situație care a dus inevitabil la contradicții.

„Râzi ca ****, pardon de expresie!”

Momentul declanșator a fost o reacție venită pe un ton nepotrivit din partea lui Boureanu, care a aprins spiritele și a transformat neînțelegerile într-un conflict deschis.

„Tu vrei să ridici o casă, ca să-ţi iei voturi sau ce …. mea?! Râzi ca (n.r. – o înjurătură cenzurată de post), pardon de expresie, dac-o știi p-asta. Râzi ca prostul!”, a răbufnit fostul membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României, în emisiune, conform Antena 1.

„Mă duc şi îi dau o palmă. Păi ce, mă înjură el?! Eu te-am înjurat pe tine (n.r. – către Boureanu)?”, a răbufnit Donca.

La scurt timp după schimbul de replici, afaceristul în vârstă de 41 de ani s-a îndreptat spre Cristian Boureanu și l-a lovit cu palma, atingerea fiind una ușoară, dar suficientă pentru a transforma conflictul verbal într-unul fizic. Mai mulți concurenți au intervenit rapid, reușind să oprească altercația.

Gabriel Tamaș a privit conflictul din afara

Gabriel Tamaș a asistat la conflict fără să intervină, iar când i s-a cerut un punct de vedere, acesta a lăsat de înțeles că reacția lui Călin Donca a fost una exagerată.

„Călin a spus că l-a înjurat. Eram acolo. Şi dacă l-a înjurat, nu l-a înjurat personal, nu a fost din inimă, cu ură, cu ceva!”, a declarat Gabriel Tamaș.

Cum a explicat Călin Donca comportamentul ieșit de sub control

„Nu se poate, am familie, am copii, dacă dai în demnitatea mea…te-am plesnit. Așa funcționează, real, în junglă!”, a punctat Călin Donca.