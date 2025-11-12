O moldoveancă condamnată pentru crimă violentă, prinsă în America după ce a fugit de închisoare

Moldoveanca Victoria Sorocean a fost arestată în Los Angeles, SUA, după ce a ajuns ilegal în America pentru a scăpa de sentința de închisoare dictată în septembrie 2013 pentru crimă violentă în țara sa, anunță autoritățile americane.

Departamentul pentru Securitatea Internă (DHS) a anunțat că Victoria Sorocean, o imigrantă „ilegală” din Republica Moldova, căutată în țara sa pentru crimă premeditată și comisă cu cruzime excepțională, a fost arestată.

,,În septembrie 2013, Victoria Sorocean și un complicele său au fost condamnați pentru crimă intenționată la 17 ani de închisoare. Sorocean și complicele său au torturat victima într-un apartament din Chișinău. Aceștia au bătut victima cu un băț și un cablu electric înainte de a o arunca pe fereastra unui apartament de la etajul nouă”, au detaliat responsabilii DHS.

Pentru a scăpa de pușcărie, Victoria Sorocean a fugit în Statele Unite, unde a fost arestată în ianuarie 2020.

,,După arestare, Sorocean a folosit diverse tactici legale pentru a evita deportarea, inclusiv depunerea mai multor apeluri la Consiliul de Apeluri al Imigrației și solicitarea de azil”, au adăugat reprezentanții structurii americane.

În 2022, aceasta a fost eliberată. În prezent, se află în custodia autorităților, urmând să fie deportată în țara vecină.