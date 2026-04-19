Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?

Cercul de putere din jurul lui Vladimir Putin ar fi mai aproape ca oricând de o ruptură majoră, pe fondul unei economii aflate sub presiune și al unui război care pare fără ieșire. Surse din interior vorbesc despre o nemulțumire tot mai accentuată în rândul elitelor ruse, care ar lua în calcul înlăturarea liderului de la Kremlin.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:AFP
Disidentul rus Igor Eidman susține că, pentru prima dată în ultimele decenii, interesele clasei conducătoare nu mai coincid cu cele ale președintelui. Potrivit acestuia, oamenii de afaceri și oficialii de rang înalt ar fi motivați în primul rând de dorința de a-și proteja averile și de a reveni la stabilitatea de dinaintea războiului.

Un raport citat de presa estoniană vorbește chiar despre o posibilă „Operațiune Amurg”, o coaliție formată din elite economice, politice și militare, care ar pregăti o schimbare de putere. O astfel de evoluție ar reprezenta, în opinia lui Eidman, „o situație extrem de periculoasă” pentru regim.

Timp de ani de zile, oligarhii și aparatul de stat au fost pilonii puterii lui Putin, controlând economia, securitatea și presa. Însă, după invazia Ucrainei din 2022, sancțiunile occidentale au limitat drastic libertatea de mișcare și accesul la piețe al celor mai bogați ruși.

Nemulțumirea este alimentată și de costurile tot mai mari ale războiului. Cheltuielile pentru apărare au explodat, iar inflația, în special la alimente, a crescut semnificativ. În paralel, marile companii sunt presate să contribuie financiar la efortul de război și chiar să recruteze personal pentru front.

Au trecut de la o viață confortabilă la o presiune constantă”, spune Eidman, descriind un sistem în care cerințele statului cresc continuu.

În același timp, conflictul din Ucraina a intrat într-un impas costisitor. Pierderile umane sunt considerabile, iar perspectivele unei victorii rapide par tot mai îndepărtate.

În acest context, unii membri ai elitei ar vedea în negocieri o cale de ieșire. Tentativele internaționale de mediere au fost percepute ca o oportunitate de a „îngheța” conflictul, însă Kremlinul a continuat ofensiva militară și a respins ideea unui compromis rapid.

Eidman susține că Vladimir Putin ar fi devenit tot mai deconectat de realitate, percepându-se mai degrabă ca o figură istorică decât ca un lider politic contemporan. Această percepție ar amplifica tensiunile din interiorul sistemului.

Semnele de nemulțumire nu se limitează la culisele puterii

În ultimele luni, inclusiv unele voci pro-Kremlin au început să critice deschis deciziile autorităților, în special restricțiile asupra internetului și presiunile asupra platformelor de comunicare.

Blocajele repetate ale internetului în marile orașe și noile reglementări privind comunicațiile au generat reacții neașteptate, inclusiv din partea unor susținători tradiționali ai regimului.

Un exemplu notabil este cazul bloggerului Ilia Remeslo, cunoscut pentru pozițiile sale pro-guvernamentale, care a cerut public ca Putin să fie judecat pentru crime de război. La scurt timp, acesta a fost internat într-un spital de psihiatrie, fără explicații clare.

Maksim Kalashnikov, un susținător fervent al războiului, a recunoscut deschis că elita Rusiei și-a pierdut încrederea în tiranul îmbătrânit.

„Acum clasa noastră conducătoare vede actuala conducere de vârf ca pe o figură toxică – nu un atu, ci o povară”, a spus el.

„Își doresc foarte mult ca acest război să se încheie, pentru a reveni la vremurile bune de odinioară, când puteai călători liber în Vest, să nu-ți fie teamă de sancțiuni, să vinzi hidrocarburi și să recâștigi piața europeană.”

Potrivit lui Eidman, astfel de luări de poziție nu ar fi posibile fără un anumit nivel de protecție din interiorul sistemului, sugerând existența unor fracturi la nivel înalt.

În paralel, au apărut indicii privind o scădere a popularității președintelui, inclusiv în sondaje realizate de instituții apropiate puterii. Publicarea unor astfel de date este, în sine, considerată un semnal neobișnuit.

Potrivit publicației estoniene Postimees, „Operațiunea Amurg“ va presupune o „Alianță Tehnico-Militară” condusă de o figură „capabilă să prezinte o față civilizată Occidentului” pentru a ușura sancțiunile, menținând în același timp o conduce cu „mână de fier asupra țării”.

„Operațiunea Amurg“ se va încheia cu moartea regizată a lui Putin sau cu izolarea pe viață, susține raportul.

Securitatea lui Putin a fost consolidată

În același timp, securitatea lui Putin pare să fi fost consolidată. Reședințele sale sunt tot mai bine protejate, iar infrastructura defensivă din jurul acestora a fost extinsă.

Speculațiile privind o posibilă lovitură de stat nu sunt noi în Rusia, însă au fost amplificate de evenimente recente, inclusiv rebeliunea grupării Wagner din 2023, care a demonstrat vulnerabilități în sistemul de putere.

Relațiile dintre Putin și unii dintre apropiații săi par, de asemenea, tensionate. Numele lui Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării, este frecvent menționat în contextul unor posibile rivalități interne, deși informațiile rămân neconfirmate.

În acest climat de incertitudine, întrebarea nu mai este dacă există nemulțumiri în interiorul elitei, ci cât de departe ar putea merge acestea.

Pentru moment, scenariul unei lovituri de stat rămâne la nivel de speculație. Însă, pe fondul presiunilor economice, al războiului prelungit și al tensiunilor interne, Rusia pare să intre într-o etapă tot mai imprevizibilă.

