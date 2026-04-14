Video Imagini cu Jude Law în rolul lui Vladimir Putin în drama politică „Vrăjitorul de la Kremlin”

Primul trailer oficial pentru filmul The Wizard of the Kremlin („Vrăjitorul de la Kremlin”), regizat de Olivier Assayas, a fost lansat, iar noile imagini prezintă transformarea uluitoare a lui Jude Law în liderul rus Vladimir Putin.

Drama politică urmărește ascensiunea lui Putin ca actor global, cu ajutorul strategului manipulator Vadim Baranov (interpretat de Paul Dano), un personaj inspirat de Vladislav Surkov, considerat pe scară largă „eminența cenușie” a politicii ruse, scrie The Hollywood Reporter.

Trailerul îl arată pe Baranov încercând să-l convingă pe Putin de abordarea sa cinică asupra geopoliticii, scopul fiind „să semene haos” și „să construiască mitul că rușii controlează lumea modernă”.

Deși înainte de lansare discuțiile s-au concentrat în mare parte pe interpretarea lui Law ca un Putin mai tânăr — inclusiv pe o perucă remarcabil de realistă — filmul este, de fapt, mai mult despre personajul lui Dano, așa cum sugerează și imaginile din trailer. Din distribuție mai fac parte Alicia Vikander, Will Keen, Tom Sturridge și Jeffrey Wright.

Assayas semnează regia pe baza unui scenariu scris împreună cu Emmanuel Carrère, inspirat din cartea cu același nume a lui Giuliano da Empoli.

The Wizard of the Kremlin („Vrăjitorul de la Kremlin”) a avut premiera la Venice Film Festival 2025, unde a fost primit călduros. Totuși, după debutul de la Veneția, cronicarul publicației The Hollywood Reporter a adoptat un ton mai rezervat în recenzie.

„Filmul lui Assayas curge rapid, de la prăbușirea URSS la sfârșitul anilor ’80 până la invazia Crimeei din 2014, regizorul folosind un stil fluid și nepretențios, în timp ce sare între birouri, hoteluri, conace, păduri și străzi din Moscova, Londra și alte capitale”, a scris acesta. „Dar lucrurile tind să devină confuze atunci când ritmul încetinește și încearcă să creeze dramă reală sau personaje memorabile, moment în care The Wizard of the Kremlin pare rigid și prea explicativ, ca și cum actorii ar recita replici din manualul unui regim totalitar.”

Compania Vertical a achiziționat drepturile de distribuție pentru America de Nord și intenționează să lanseze filmul în cinematografe pe 15 mai. Nu există o dată de lansare oficiale în România până în momentul de față.