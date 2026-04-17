Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Putin se pregătește pentru un atac nuclear de tipul „Pearl Harbor în spațiu”, avertizează șeful Comandamentului Spațial al SUA

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar pregăti un scenariu de tip „Pearl Harbor în spațiu”, avertizează un oficial militar american de rang înalt, într-un context tot mai tensionat la nivel global. Potrivit acestuia, liderul de la Kremlin ar avea în vedere plasarea pe orbită a unei arme nucleare capabile să lovească sateliții, ceea ce ar putea genera haos la scară planetară, scrie Daily Mail.

Generalul Stephen Whiting, șeful Comandamentului Spațial al SUA/FOTO:X
Generalul Stephen Whiting, șeful Comandamentului Spațial al SUA/FOTO:X

Generalul Stephen Whiting, șeful Comandamentului Spațial al SUA, a declarat că administrația Trump privește cu „mare îngrijorare” aceste evoluții. Într-un interviu acordat publicației The Times, oficialul american a explicat că Rusia ar analiza posibilitatea de a desfășura pe orbită o armă antisatelit nucleară, care ar pune în pericol toți sateliții aflați pe orbită joasă a Pământului — un scenariu considerat inacceptabil de Washington.

„Rusia rămâne o putere spațială sofisticată și continuă să investească în arme capabile să opereze în acest domeniu”, a subliniat Whiting.

Întrebat de ce ar recurge Moscova la o asemenea strategie, generalul a indicat dezechilibrul perceput de Kremlin în raport cu Statele Unite și NATO în ceea ce privește armamentul convențional. În opinia sa, Rusia ar căuta metode alternative de a compensa acest handicap, inclusiv prin neutralizarea capacităților spațiale ale adversarilor.

Whiting a evitat însă să detalieze sursele care au stat la baza acestor informații.

Dacă aceste planuri s-ar confirma, ele ar constitui o încălcare gravă a Tratatului privind spațiul cosmic, document la care Rusia este parte semnatară. Totodată, ar marca o nouă etapă în strategia Moscovei de intensificare a acțiunilor agresive în spațiu. Oficialul american a menționat inclusiv bruiajul constant al comunicațiilor prin satelit și al sistemelor GPS, desfășurat la o scară care pune în pericol inclusiv aviația civilă.

În acest context tensionat, liderii Uniunii Europene și NATO au discutat despre necesitatea accelerării producției de armament în Europa, pe fondul incertitudinilor legate de angajamentul Statelor Unite față de alianța transatlantică.

„Trebuie să investim mai mult, să producem mai mult și să facem acest lucru mai rapid”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Țările europene încearcă să-și consolideze capacitățile militare

Țările europene încearcă să-și consolideze capacitățile militare, confruntate atât cu războiul din Ucraina, cât și cu presiunile venite din partea Washingtonului. Temeri privind rolul SUA în NATO au fost alimentate de declarațiile imprevizibile ale lui Donald Trump, care a sugerat posibilitatea retragerii din alianță, nemulțumit de reacția Europei în contextul conflictului cu Iranul.

Anul trecut, aliații NATO au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB, în încercarea de a răspunde criticilor americane. Cu toate acestea, persistă nemulțumiri legate de capacitatea industriei europene de apărare de a ține pasul cu noile cerințe.

Oficialii NATO indică faptul că problema producției industriale va fi unul dintre subiectele centrale ale viitorului summit al alianței, programat la Ankara.

La rândul său, Mark Rutte a subliniat că „o Europă mai puternică înseamnă un NATO mai puternic”, menționând că discuțiile cu Ursula von der Leyen au vizat consolidarea cooperării dintre cele două structuri, creșterea producției de armament, sprijinul pentru Ucraina și protejarea infrastructurii critice.

Statele Unite au transmis clar că își doresc ca aliații europeni să preia o parte mai mare din responsabilitatea apărării convenționale a continentului, pentru a permite Washingtonului să se concentreze pe alte amenințări, precum China.

În același timp, capitalele europene par să accepte tot mai mult că epoca în care securitatea continentului era garantată în principal de America se apropie de final, fiind nevoite să își asume un rol mai activ în propria apărare.

Uniunea Europeană, care mult timp a evitat implicarea directă în domeniul apărării, și-a intensificat semnificativ eforturile în ultimii ani, iar unele state membre susțin extinderea rolului acesteia. Totuși, oficialii NATO avertizează că UE ar trebui să se concentreze pe punctele sale forte — precum finanțarea — și să nu interfereze cu atribuțiile tradiționale ale alianței în planificarea militară.

