search
Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins" milioane de ruși. Kremlinul respinge acuzațiile

0
0
Publicat:

Kremlinul a negat vineri, 17 aprilie, afirmațiile potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin este ținut departe de veștile proaste, după ce o influenceriță cunoscută a susținut că oficialii de rang înalt nu îi spun adevărul despre situația reală din Rusia.

Kremlinul a negat vineri afirmațiile. FOTO: EPA-EFE

Este vorba despre Viktoria Bonia, o fostă vedetă de reality show devenită influencer, care a publicat recent un videoclip devenit viral în care a enumerat mai multe probleme majore ale țării. Videoclipul a strâns peste 20 de milioane de vizualizări și peste un milion de aprecieri pe Instagram, relatează Reuters.

Viktoria Bonia a declarat că îl susține pe liderul de la Kremlin, dar a acuzat că acesta nu este informat corect despre dificultățile cu care se confruntă populația. Ea a avertizat că presiunea asupra cetățenilor ar putea duce, în timp, la o reacție puternică din partea cetățenilor.

Reacția Kremlinului: „Nu este adevărat”

Întrebat despre aceste acuzații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins ideea că președintele nu ar avea o imagine completă asupra situației din țară.

„Nu. Nu este așa. Putin este şeful statului, iar puterile sale înseamnă că el se ocupă de cea mai largă gamă de probleme de pe ordinea de zi”, a declarat Peskov.

Totuși, Kremlinul a recunoscut public criticile formulate de influencer și a transmis că se lucrează deja la soluționarea unor probleme semnalate de aceasta.

„Desigur, l-am văzut (n.r. videoclipul). Este destul de popular. Abordează numeroase subiecte, iar în privința fiecăruia dintre ele, după cum puteți vedea, se lucrează efectiv. Dar, ca să fim corecți, se depune mult efort în acest sens, sunt implicate foarte multe persoane și nimic din toate acestea nu a fost trecut cu vederea”, a precizat Peskov.

Problemele semnalate și reacția influenceriței

În mesajul său, Viktoria Bonia a criticat, printre altele, restricțiile asupra internetului și rețelelor sociale, reacția autorităților la inundațiile din Daghestan și gestionarea unui focar la animale în Siberia.

Ea a susținut că există „un zid” între populație și liderul de la Kremlin și a acuzat oficialii locali și centrali că nu transmit realitatea din teritoriu.

Ulterior, influencerița a revenit cu un nou videoclip în care a izbucnit în lacrimi de bucurie și a mulțumit autorităților pentru atenția acordată problemelor ridicate.

Părerea criticilor Kremlinului

Criticii Kremlinului sugerează că astfel de mesaje ar putea fi tolerate sau chiar încurajate pentru a crea impresia că nemulțumirile populației sunt auzite, mai ales înaintea unor momente politice importante.

Viktoria Bonia a respins însă aceste speculații, afirmând că inițiativa i-a aparținut în totalitate și că a vorbit „în numele poporului rus”, fără a avea intenții politice.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
