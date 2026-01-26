search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mărturia tulburătoare a medicului care a încercat să-i acorde primul ajutor asistentului medical împușcat de agenți ICE

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un medic a oferit o mărturie tulburătoare despre momentul în care a încercat să-i ofere primul ajutor asistentului medical Alex Pretti, după acesta a fost împușcat de agenții Patrulei de Frontieră, sâmbătă, în Minneapolis, în timpul unei operațiuni a agenților pentru imigrare și vămi (ICE), relatează New York Post.

foto epa-efe
foto epa-efe

Acesta este medic pediatru și se numără printre cei doi martori care au depus mărturie sub jurământ cu privire la incidentul în care Pretti, au asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, a fost imobilizat și împușcat de mai multe ori de agenți ICE.

Ambii martori, ale căror nume au fost redactate în documentele disponibile publicului, au declarat că Pretti nu a amenințat agenții cu arma, contrazicând astfel afirmațiile făcute de oficialii administrației Trump că agenții ar fi acționat în legitimă apărare în fața unui cetățean înarmat.

Pretti striga la agenții federali, dar „nu l-au văzut să atace agenții sau să-i amenințe în vreun fel cu o armă”.

Acesta a susținut în depoziția lui și că a fost împiedicat în primă fază de ofițerii federali să-i acorde asistență medicală lui Pretti.

„Inițial, agenții ICE nu m-au lăsat să trec. Dar niciunul dintre agenții ICE care se aflau în apropierea victimei nu efectua resuscitare cardiopulmonară și am realizat că victima era în stare critică. Am insistat pe lângă agenții ICE să mă lase să-l evaluez”, a spus medicul.

Medicul în vârstă de 29 de ani a declarat în că a văzut împușcăturile de la fereastra apartamentului său.

Ofițerii federali „păreau să numere rănile provocate de gloanțe”, în loc să efectueze resuscitare cardio-pulmonară, a spus acesta.

„Pretti avea „cel puțin trei plăgi împușcate în spate”, o alta în partea stângă a pieptului și o altă posibilă rană la gât”, a declarat medicul.

„Am verificat pulsul, dar nu l-am simțit”, a adăugat el.

Părinții lui Pretti au spus că acesta încerca să protejeze o femeie de agenți înainte de a fi împușcat..

„Minciunile revoltătoare despre fiul nostru spuse de către administrație sunt reprobabile și dezgustătoare”, au spus aceștia.

Președintele Donald Trump a distribuit pe platforma sa Truth Social o fotografie cu pistolul pe care îl avea asupra sa Pretti, un Sig Sauer P320, întrebându-se de ce a adus o armă încărcată la proteste.

„Aceasta este arma atacatorului, încărcată (cu două încărcătoare suplimentare) și gata de utilizare - Despre ce este vorba?”, a scris președintele american.

„Unde este poliția locală? De ce nu li s-a permis să protejeze ofițerii ICE? Primarul și guvernatorul i-au retras? Se spune că multora dintre acești polițiști nu li s-a permis să-și facă treaba, că ICE au fost nevoiți să se protejeze singuri - nu a fost un lucru ușor de făcut!”, a adăugat el.

Filmările contrazic varianta administrației Trump

Administrația Trump a declarat că ofițerii au tras în urma unei confruntări în care au susținut că Pretti s-a apropiat de ei o armă și s-a opus eforturilor de a-l dezarma, calificând împușcăturile drept autoapărare.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a declarat pentru Newsweek  ofițerii au încercat să-l dezarmeze pe individ, moment în care a „a opus rezistență violentă”, determinând un agent să tragă ceea ce DHS a descris drept „focuri defensive”.

„Aceasta pare a fi o situație în care o persoană a încercat să provoace daune maxime și să masacreze forțele de ordine”, a declarat sâmbătă Tricia McLaughlin, purtătoare de cuvânt a agenției, pentru Newsweek .

Imaginile video și relatările martorilor oculari par să contrazică aceste declarații ale administrație Trump: Pretti apare în imagini filmând scena cu un telefon și apoi intervine în apărarea unei femei ce fusese împinsă de agenți.

Potrivit martorilor, bărbatul a fost împușcat de mai multe ori după ce a fost dezarmat

Potrivit șefului poliției din Minneapolis, Brian O'Hara, Pretti avea permis de port armă.

Moartea lui Pretti a reaprins protestele din Minneapolis și criticile la adresa tacticilor de aplicare a legilor privind imigrația. Oficiali ai statului, inclusiv guvernatorul democrat din Minnesota, Tim Walz, au cerut o anchetă independentă. Este al doilea incident în care un cetățean american este împușcat mortal în două săptămâni de către ofițeri federali de imigrație în Minneapolis.

Familia, prietenii și colegii îl descriu drept un lucrător medical empatic, plin de compasiune și cu spirit civic, gata să sară în ajutor. 

„Nu căuta să facă probleme. Nu instiga la nimic. Este tulburător felul în care este portretizat”, a declarat Aasma Shaukat, medic și cercetător clinic care l-a angajat pentru pe Pretti ca asistent de cercetare în 2014.

Experiența în echipa de cercetare a lui Shaukat l-a inspirat să urmeze profesia de asistent medical, iar prima sa angajatoare l-a susținut prin cursuri și scrisori de recomandare. După finalizarea studiilor, s-a a început să lucreze la Centrul Medical al veteranilor ca asistent medical de terapie intensivă.

„Ultima dată când am vorbit cu el, vara trecută, îi mergea bine și era fericit cu viața și cariera sa”, a spus Shaukat. „Era entuziasmat să economisească bani, să facă reparații în locuință și să cumpere o mașină”, spune fosta sa angajatoare, subliniind că acesta era entuziasmat să lucreze în domeniul sănătății și privea cu încredere la perspectivele sale de viitor.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
digi24.ro
image
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
stirileprotv.ro
image
După iarnă, ca după război. Străzile din București par bombardate, iar șoferii fac slalom printre cratere. Unde se află cea mai mare groapă din Capitală
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Pleacă de la Craiova până la finalul perioadei de mercato: „E pus pe lista de transferuri!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. AUR nu mai are 40%
libertatea.ro
image
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Copilul acuzat de crimă a fost scos, pe ascuns, din casa bunicilor și internat pentru dezintoxicare. Ar fi dependent de droguri
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Comportament greu de explicat: ce a făcut ucigașul lui Mario Berinde imediat după ce l-a atacat
playtech.ro
image
Cristi Balaj și Adi Ilie s-au contrat pe tema schimbărilor făcute de Gigi Becali la FCSB. „Nu ai dreptate!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Proteste puternice au izbucnit în comuna bunicilor băiatului de 13 ani, implicat în moartea lui Mario. Peste 500 de mii de oameni au urmărit revolta live, pe Tik Tok: „Nu are voie să fie liber!”
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de pensionari în februarie! Data exactă la care vin pensiile
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Un film românesc, numărul 1 pe Netflix la doar o zi după ce a fost încărcat pe platformă
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate vs Camilla, mâncare, Profimedia (2) jpg
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, complet fără machiaj la un celebru festival de film. E cu totul altă persoană, fizionomia i s-a schimbat

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!