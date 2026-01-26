Mărturia tulburătoare a medicului care a încercat să-i acorde primul ajutor asistentului medical împușcat de agenți ICE

Un medic a oferit o mărturie tulburătoare despre momentul în care a încercat să-i ofere primul ajutor asistentului medical Alex Pretti, după acesta a fost împușcat de agenții Patrulei de Frontieră, sâmbătă, în Minneapolis, în timpul unei operațiuni a agenților pentru imigrare și vămi (ICE), relatează New York Post.

Acesta este medic pediatru și se numără printre cei doi martori care au depus mărturie sub jurământ cu privire la incidentul în care Pretti, au asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, a fost imobilizat și împușcat de mai multe ori de agenți ICE.

Ambii martori, ale căror nume au fost redactate în documentele disponibile publicului, au declarat că Pretti nu a amenințat agenții cu arma, contrazicând astfel afirmațiile făcute de oficialii administrației Trump că agenții ar fi acționat în legitimă apărare în fața unui cetățean înarmat.

Pretti striga la agenții federali, dar „nu l-au văzut să atace agenții sau să-i amenințe în vreun fel cu o armă”.

Acesta a susținut în depoziția lui și că a fost împiedicat în primă fază de ofițerii federali să-i acorde asistență medicală lui Pretti.

„Inițial, agenții ICE nu m-au lăsat să trec. Dar niciunul dintre agenții ICE care se aflau în apropierea victimei nu efectua resuscitare cardiopulmonară și am realizat că victima era în stare critică. Am insistat pe lângă agenții ICE să mă lase să-l evaluez”, a spus medicul.

Medicul în vârstă de 29 de ani a declarat în că a văzut împușcăturile de la fereastra apartamentului său.

Ofițerii federali „păreau să numere rănile provocate de gloanțe”, în loc să efectueze resuscitare cardio-pulmonară, a spus acesta.

„Pretti avea „cel puțin trei plăgi împușcate în spate”, o alta în partea stângă a pieptului și o altă posibilă rană la gât”, a declarat medicul.

„Am verificat pulsul, dar nu l-am simțit”, a adăugat el.

Părinții lui Pretti au spus că acesta încerca să protejeze o femeie de agenți înainte de a fi împușcat..

„Minciunile revoltătoare despre fiul nostru spuse de către administrație sunt reprobabile și dezgustătoare”, au spus aceștia.

Președintele Donald Trump a distribuit pe platforma sa Truth Social o fotografie cu pistolul pe care îl avea asupra sa Pretti, un Sig Sauer P320, întrebându-se de ce a adus o armă încărcată la proteste.

„Aceasta este arma atacatorului, încărcată (cu două încărcătoare suplimentare) și gata de utilizare - Despre ce este vorba?”, a scris președintele american.

„Unde este poliția locală? De ce nu li s-a permis să protejeze ofițerii ICE? Primarul și guvernatorul i-au retras? Se spune că multora dintre acești polițiști nu li s-a permis să-și facă treaba, că ICE au fost nevoiți să se protejeze singuri - nu a fost un lucru ușor de făcut!”, a adăugat el.

Filmările contrazic varianta administrației Trump

Administrația Trump a declarat că ofițerii au tras în urma unei confruntări în care au susținut că Pretti s-a apropiat de ei o armă și s-a opus eforturilor de a-l dezarma, calificând împușcăturile drept autoapărare.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a declarat pentru Newsweek ofițerii au încercat să-l dezarmeze pe individ, moment în care a „a opus rezistență violentă”, determinând un agent să tragă ceea ce DHS a descris drept „focuri defensive”.

„Aceasta pare a fi o situație în care o persoană a încercat să provoace daune maxime și să masacreze forțele de ordine”, a declarat sâmbătă Tricia McLaughlin, purtătoare de cuvânt a agenției, pentru Newsweek .

Imaginile video și relatările martorilor oculari par să contrazică aceste declarații ale administrație Trump: Pretti apare în imagini filmând scena cu un telefon și apoi intervine în apărarea unei femei ce fusese împinsă de agenți.

Potrivit martorilor, bărbatul a fost împușcat de mai multe ori după ce a fost dezarmat

Potrivit șefului poliției din Minneapolis, Brian O'Hara, Pretti avea permis de port armă.

Moartea lui Pretti a reaprins protestele din Minneapolis și criticile la adresa tacticilor de aplicare a legilor privind imigrația. Oficiali ai statului, inclusiv guvernatorul democrat din Minnesota, Tim Walz, au cerut o anchetă independentă. Este al doilea incident în care un cetățean american este împușcat mortal în două săptămâni de către ofițeri federali de imigrație în Minneapolis.

Familia, prietenii și colegii îl descriu drept un lucrător medical empatic, plin de compasiune și cu spirit civic, gata să sară în ajutor.

„Nu căuta să facă probleme. Nu instiga la nimic. Este tulburător felul în care este portretizat”, a declarat Aasma Shaukat, medic și cercetător clinic care l-a angajat pentru pe Pretti ca asistent de cercetare în 2014.

Experiența în echipa de cercetare a lui Shaukat l-a inspirat să urmeze profesia de asistent medical, iar prima sa angajatoare l-a susținut prin cursuri și scrisori de recomandare. După finalizarea studiilor, s-a a început să lucreze la Centrul Medical al veteranilor ca asistent medical de terapie intensivă.

„Ultima dată când am vorbit cu el, vara trecută, îi mergea bine și era fericit cu viața și cariera sa”, a spus Shaukat. „Era entuziasmat să economisească bani, să facă reparații în locuință și să cumpere o mașină”, spune fosta sa angajatoare, subliniind că acesta era entuziasmat să lucreze în domeniul sănătății și privea cu încredere la perspectivele sale de viitor.