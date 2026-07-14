O parte din moaștele sfântului rus Alexandr Nevski ar fi fost distruse într-un atac ucrainen cu drone. Relicva era în drum spre Donețk

Canale de Telegram apropiate mediului pro-Kremlin susțin că un camion care transporta o parte din moaștele Sfântului Alexandr Nevski spre teritoriile ocupate din regiunea Donețk ar fi fost lovit de drone ucrainene.

Potrivit acelorași surse, moaștele urmau să fie folosite în cadrul unei slujbe religioase organizate pentru depășirea crizei de carburanți cu care se confruntă Rusia și teritoriile ocupate. Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse sau ucrainene, relatează Dialog.

Potrivit canalului pro-Kremlin Kremlin Snuff Box, inițiativa ar fi aparținut ministrului rus al Apărării, Andrei Belousov, care ar fi dispus trimiterea unei părți din relicvele Sfântului Alexandr Nevski pe front.

Conform sursei, rămășițele urmau să ajungă la un obiectiv important din partea ocupată a regiunii Donețk, unde ar fi fost organizată o slujbă de rugăciune pentru deblocarea aprovizionării cu carburanți către Donbas, Crimeea și alte regiuni ale Federației Ruse.

Canalul susține că vehiculul care le transporta ar fi fost lovit de drone aparținând Forțelor Armate ucrainene.

Informațiile nu au fost confirmate oficial

Până în prezent, autoritățile ruse nu au confirmat existența unui astfel de incident, iar partea ucraineană nu a comentat informațiile apărute pe canalele rusești de Telegram.

De asemenea, nu există dovezi independente care să confirme că relicvele erau transportate către front sau că vehiculul ar fi fost lovit într-un atac cu drone.

Criza carburanților din Rusia

Relatările apar pe fondul informațiilor privind dificultățile cu aprovizionarea cu carburanți în anumite regiuni ale Rusiei și în teritoriile ocupate din Ucraina.

Mai multe publicații și canale ruse au relatat în ultimele săptămâni despre probleme logistice generate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil și infrastructurii energetice.

Potrivit unor surse citate de presa ucraineană, Rusia ar fi introdus o interdicție totală la exportul de motorină și ar fi început să importe produse petroliere pentru a acoperi deficitul intern. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse.

În același timp, pe rețelele sociale au apărut numeroase comentarii ironice cu privire la presupusa organizare a unei slujbe religioase pentru rezolvarea crizei carburanților. Unii utilizatori spun că astfel de gesturi reflectă dificultățile tot mai mari cu care se confruntă sistemul logistic al Rusiei în contextul războiului din Ucraina.

Cine a fost Aleksandr Nevski

Aleksandr Nevski (cca. 1220–1263) a fost cneaz al Novgorodului și mare cneaz de Vladimir, fiind una dintre cele mai importante personalități din istoria medievală a Rusiei și ulterior canonizat de Biserica Ortodoxă Rusă.

El a devenit erou național datorită victoriilor obținute împotriva suedezilor în Bătălia de pe Neva, care i-a adus supranumele „Nevski”, și împotriva Ordinului Teuton în celebra Bătălie de la Lacul Peipsi (1242). În plan politic, a colaborat cu Hoarda de Aur pentru a-și consolida puterea, devenind mare cneaz de Vladimir cu sprijinul mongolilor și promovând o politică de cooperare cu aceștia. A murit în anul 1263 și este venerat în Rusia ca sfânt și simbol al apărării statului și credinței ortodoxe.