Rusia acuză doi cetățeni ai R. Moldova că pregăteau un atac cu 35 de drone asupra unei ținte strategice. Un rapper de la Kiev, implicat și el

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că a dejucat un atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscovei, în care au fost implicați doi cetățeni ai Republicii Moldova, despre care afirmă că au acționat la ordinele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Informațiile au fost prezentate marți, 14 iulie, de agenția rusă TASS, însă nu au putut fi verificate din surse independente.

Potrivit FSB, atacul urma să fie executat cu 35 de drone de tip FPV, care ar fi fost asamblate la Kiev și echipate cu sisteme de control de fabricație canadiană. Serviciul rus afirmă că toate dronele au fost descoperite și distruse de o unitate specială înainte de a fi lansate, iar incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube.

FSB susține că dronele au fost introduse ilegal pe teritoriul Federației Ruse într-un transport de plăci ceramice din Spania, care ar fi tranzitat Slovacia și Polonia, „cu sprijinul serviciilor speciale europene”.

Doi moldoveni, identificați de FSB

Potrivit autorităților ruse, cei doi cetățeni ai Republicii Moldova implicați în operațiune sunt Victor Pîrlog, născut în 1986, și Aurel Calos, născut în 1995. FSB afirmă că aceștia ar fi fost recrutați de serviciile ucrainene și ar fi urmat o pregătire specială înainte de a închiria și amenaja un hangar destinat lansării dronelor.

Conform versiunii prezentate de serviciul rus, după pregătirea locației, cei doi ar fi părăsit Federația Rusă.

FSB: Un rapper ucrainean, implicat în operațiune

În comunicatul citat, FSB mai susține că în organizarea presupusului atac a fost implicat și Albert Vasiliev, prezentat drept rapper și blogger ucrainean.

Totodată, serviciul rus afirmă că SBU ar fi folosit copii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani pentru activarea unor cartele SIM destinate dronelor utilizate în operațiune.

FSB mai anunță că persoana care ar fi închiriat hangarul și care, potrivit autorităților ruse, fusese recrutată de Kiev în schimbul unei sume de bani, a opus rezistență armată în momentul intervenției forțelor de securitate și a fost ucisă în schimbul de focuri, potrivit publicației NewsMaker.

Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile ucrainene nu au comentat acuzațiile formulate de FSB.

De asemenea, publicația NewsMaker a transmis că a solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, însă instituția nu oferise un răspuns până la publicarea știrii.