search
Marți, 14 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia acuză doi cetățeni ai R. Moldova că pregăteau un atac cu 35 de drone asupra unei ținte strategice. Un rapper de la Kiev, implicat și el

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că a dejucat un atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscovei, în care au fost implicați doi cetățeni ai Republicii Moldova, despre care afirmă că au acționat la ordinele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Agenți FSB Foto: Profimedia
Agenți FSB Foto: Profimedia

Informațiile au fost prezentate marți, 14 iulie, de agenția rusă TASS, însă nu au putut fi verificate din surse independente.

Potrivit FSB, atacul urma să fie executat cu 35 de drone de tip FPV, care ar fi fost asamblate la Kiev și echipate cu sisteme de control de fabricație canadiană. Serviciul rus afirmă că toate dronele au fost descoperite și distruse de o unitate specială înainte de a fi lansate, iar incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube.

FSB susține că dronele au fost introduse ilegal pe teritoriul Federației Ruse într-un transport de plăci ceramice din Spania, care ar fi tranzitat Slovacia și Polonia, „cu sprijinul serviciilor speciale europene”.

Doi moldoveni, identificați de FSB

Potrivit autorităților ruse, cei doi cetățeni ai Republicii Moldova implicați în operațiune sunt Victor Pîrlog, născut în 1986, și Aurel Calos, născut în 1995. FSB afirmă că aceștia ar fi fost recrutați de serviciile ucrainene și ar fi urmat o pregătire specială înainte de a închiria și amenaja un hangar destinat lansării dronelor.

Conform versiunii prezentate de serviciul rus, după pregătirea locației, cei doi ar fi părăsit Federația Rusă.

FSB: Un rapper ucrainean, implicat în operațiune

În comunicatul citat, FSB mai susține că în organizarea presupusului atac a fost implicat și Albert Vasiliev, prezentat drept rapper și blogger ucrainean.

Totodată, serviciul rus afirmă că SBU ar fi folosit copii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani pentru activarea unor cartele SIM destinate dronelor utilizate în operațiune.

FSB mai anunță că persoana care ar fi închiriat hangarul și care, potrivit autorităților ruse, fusese recrutată de Kiev în schimbul unei sume de bani, a opus rezistență armată în momentul intervenției forțelor de securitate și a fost ucisă în schimbul de focuri, potrivit publicației NewsMaker.

Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile ucrainene nu au comentat acuzațiile formulate de FSB.

De asemenea, publicația NewsMaker a transmis că a solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, însă instituția nu oferise un răspuns până la publicarea știrii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Impactul real al „românilor săraci care au invadat Marea Britanie”, cu care politicienii din UK își sperie electoratul
stirileprotv.ro
image
Polonia a desecretizat ajutorul militar oferit Ucrainei. Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia refuză să îi mai dea bani. România ține în continuare ajutorul la secret
gandul.ro
image
„Autostrada electrică” prin Marea Neagră intră în faza tehnică. România va conecta UE la rețeaua din Caucaz
mediafax.ro
image
Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat! Sumă uriaşă primită la semnătură
fanatik.ro
image
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
S-a despărțit de iubita influencer și Barcelona vrea să-l vândă dintr-un motiv stânjenitor
gsp.ro
image
A stat în Loja Regală, lângă Simona Halep și partenerul ei, și a ajuns "de nerecunoscut"
digisport.ro
image
Trei români, anchetați în Italia pentru o fraudă de proporții cu fonduri publice. Autoritățile au pus sechestru pe 26 de case, 17 mașini de lux și trei firme
click.ro
image
Un elev din Buzău va fi singurul român la WorldSkills-Shanghai, la calificarea sudor: "Dacă știi bine o meserie, toată lumea te caută"
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Șezlong sau prosop? Cât a ajuns să coste un loc pe plajă, pe litoralul românesc
observatornews.ro
image
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
cancan.ro
image
Parlamentul, aviz pozitiv pentru creșterea unor pensii. Trebuie depusă o simplă cerere să iei banii
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Semnal de alarmă pentru cursul valutar. BNR ar putea lua o măsură neașteptată, deși inflația scade
playtech.ro
image
Jucătorul care a luat eventul cu Universitatea Craiova a semnat cu Gaziantep! E febleţea lui Mirel Rădoi
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
digisport.ro
image
O tânără din Spania a rămas uimită după ce a ajuns în România. Detaliul care a speriat-o din prima zi. „M-am întrebat dacă este periculos”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Moment istoric pentru România. Un elev reprezintă România la WorldSkills-Shanghai, disciplina „Sudor”
mediaflux.ro
image
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”
click.ro
image
Ce gen de femeie detestă Cătălin Botezatu? Bianca Drăgușanu e vizată și ea? „Nu la asta se uită bărbații!”
click.ro
image
Care sunt liceele din București unde s-a intrat cu cele mai mici medii în 2025. Cum arată clasamentul și rezultatele la Bacalaureat
click.ro
Caroline de Brunswick Wolfenbüttel foto profimedia 1017634718 jpg
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur
okmagazine.ro
Cartofi cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1140146435 jpg
Cartofii care seduc: rumeniți perfect, cu ciuperci aromate
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Greșeala care a dus la tragedia din Munții Bucegi, în care Antonia și-a pierdut viața. Ce spun experții
image
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!