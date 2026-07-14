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Scutul antirachetă FREYJA. Ucraina și Europa lansează un program militar de amploare. „Rachetele balistice sunt ultima carte a lui Putin”

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Președintele Volodimir Zelenski și aliații europeni au lansat oficial luni Programul de rachete antibalistice FREYJA. Inițiativa își propune ca, în termen de 12 luni, să dezvolte un sistem accesibil și produs în masă, capabil să protejeze atât Ucraina, cât și întregul continent european în fața amenințărilor din aer.

Atacurile cu rachetă sunt ultima carte a lui Putin în Ucraina, spune Zelenski/FOTO:X
Atacurile cu rachetă sunt ultima carte a lui Putin în Ucraina, spune Zelenski/FOTO:X

Anunțul a fost făcut în cadrul primei reuniuni a Coaliției Integrate pentru Rachete Antibalistice, un format care reunește Ucraina și nouă state europene cheie: Danemarca, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Spania și Suedia.

Proiectul marchează o schimbare de paradigmă strategică: Ucraina încetează să mai fie doar un simplu receptor de tehnică militară occidentală, devenind co-dezvoltator al unei noi capacități de apărare europene. Ideea centrală este combinarea experienței de luptă a Kievului și a tehnologiilor sale emergente în domeniul rachetelor cu radarele, finanțarea și capacitatea industrială ale partenerilor occidentali.

„Ultima carte” a Moscovei

Volodimir Zelenski a prezentat această inițiativă drept un răspuns de urgență la strategia tot mai agresivă a Rusiei, care mizează masiv pe atacurile cu rachete balistice după ce a eșuat în tentativa de a îngenunchea Ucraina pe front.

„Atacurile cu rachete balistice au devenit ultima carte a Rusiei”, a punctat liderul de la Kiev, subliniind că acesta a rămas singurul instrument prin care Vladimir Putin mai poate prelungi conflictul.

În condițiile în care pozițiile defensive ale Ucrainei pe front sunt mai solide decât în oricare alt an al invaziei, Moscova își concentrează tirul asupra orașelor, infrastructurii critice și civililor. Armele balistice sunt extrem de greu de interceptat, mai ales atunci când sunt lansate în valuri mixte, alături de drone rusești – o tactică hibridă complexă pe care Ucraina o înfruntă zilnic și ale cărei efecte devastatoare s-au văzut deja și în Orientul Mijlociu.

Criza de interceptoare și soluția FREYJA

Zelenski a recunoscut deschis o realitate dură: forțele ucrainene se confruntă periodic cu o criză acută de muniție pentru apărarea antiaeriană. Deși producția americană este în creștere, Washingtonul trebuie să împartă resursele pentru a-și reface propriile stocuri, a proteja bazele din Orientul Mijlociu de atacurile iraniene și a sprijini în paralel Kievul.

Deși SUA au autorizat recent Ucraina să fabrice componente pentru sistemele Patriot, producția efectivă va dura. În acest context, FREYJA vine să acopere un deficit structural, aducând la aceeași masă guverne, lideri politici și marii contractori din industria de apărare.

La reuniunea de la Paris au participat giganții tehnologici și militari ai Europei, printre care Fire Point, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg, Leonardo, MBDA, Eurosam și Safran. Obiectivul pe termen lung este crearea unui sistem eficient și sustenabil financiar, care să ofere Europei o mai mare independență strategică într-un moment în care stocurile globale de rachete Patriot sunt limitate și extrem de disputate.

Sprijin imediat și pregătiri pentru iarnă

Programul FREYJA reprezintă o soluție pe termen mediu, însă Ucraina are nevoie de ajutor imediat. În acest sens, Parisul s-a arătat dispus să ofere noi echipamente antiaeriene în acest an și va acorda Kievului licențe pentru producția internă de rachete ASTER (pentru sistemele SAMP/T) și rachete de croazieră SCALP. În paralel, Londra și Berlinul pregătesc noi pachete bilaterale de asistență militară.

Dincolo de componenta industrială, summitul de la Paris a abordat și extinderea „Coaliției de Voință”, la care s-au alăturat acum și Republica Moldova și Macedonia de Nord. Alianța pregătește primele exerciții comune ale Forței Multinaționale pentru Ucraina, un prim pas spre o potențială desfășurare de trupe după încetarea ostilităților.

Pe componenta economică, liderii europeni au discutat despre cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, vizând direct „flota fantomă” prin care Rusia eludează plafonarea prețului la petrol. De asemenea, s-au stabilit măsuri urgente de consolidare și finanțare a rețelei energetice ucrainene înainte ca Rusia să reia atacurile masive odată cu venirea frigului.

Prin lansarea FREYJA, Europa încearcă să își asigure propriul viitor militar printr-o cooperare directă cu statul care a acumulat cea mai mare experiență în contracararea războiului balistic modern.

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