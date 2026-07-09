Motivul pentru care iahtul „Graceful”, asociat cu Vladimir Putin, ar fi fost mutat într-o bază militară rusă din Marea Barents

Iahtul de lux „Graceful”, despre care autoritățile americane susțin că ar fi legat de președintele rus Vladimir Putin, a fost relocat din Marea Baltică în portul Severomorsk, principala bază a Flotei de Nord a Rusiei.

Jurnaliștii au ajuns la această concluzie după analizarea imaginilor din satelit și a datelor de navigație furnizate de platforma MarineTraffic, potrivit unei analize realizate de radioteleviziunea daneză DR, preluată de The Moscow Times.

Potrivit acestora, în iunie 2026, iahtul a activat pentru prima dată după august 2022 sistemul automat de identificare AIS, folosit pentru monitorizarea navelor.

Deși nava avea ca destinație declarată Istanbul, traseul său s-a schimbat, iar „Graceful” a traversat Marea Baltică și Marea Nordului, ajungând în final într-un port militar restricționat din regiunea Murmansk.

În timpul traversării apelor daneze, iahtul a fost escortat de un distrugător și o navă de patrulare rusească. Convoiul a fost monitorizat de Garda de Coastă germană și Marina Daneză. După trecerea de-a lungul coastei Norvegiei, sistemul AIS al iahtului a fost oprit.

Pe 4 iulie, nava de patrulare „Voievoda”, care însoțea „Graceful”, a transmis pentru scurt timp coordonatele unei poziții aflate la aproximativ 70 de kilometri de Severomorsk. Imagini satelitare analizate de DR arată ulterior două nave la cheiul bazei militare, una dintre ele fiind probabil iahtul „Graceful”.

Care este motivul mutării

Potrivit cercetătorului Flemming Splidsbøl Hansen, de la Institutul Danez de Studii Internaționale, mutarea navei ar putea avea legătură cu riscul crescut reprezentat de dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune.

Iahtul „Graceful”, cunoscut și sub numele de „Orca”, are o lungime de peste 80 de metri și o valoare estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari. Nava a fost reparată înainte de izbucnirea războiului din Ucraina la un șantier naval din Hamburg și a părăsit Germania pe 7 februarie 2022, cu 17 zile înainte de începerea invaziei ruse.

După declanșarea războiului, iahtul a rămas în mare parte în Marea Baltică și nu a mai efectuat deplasări semnificative.

Mutarea „Graceful” vine după ce un alt iaht despre care se presupune că ar avea legături cu Vladimir Putin, „Victoria”, a părăsit recent Rusia. Nava, cu o lungime de 71 de metri, a traversat Bosforul și s-ar fi îndreptat către stațiunea turcă Bodrum, potrivit datelor MarineTraffic.