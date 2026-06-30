Convoi misterios pe mare: super-iahtul lui Putin se „plimbă” prin Europa, escortat de un distrugător. Urmărit de paza de coastă germană și marina daneză

Super-iahtul „Graceful”, despre care presa internațională, inclusiv Forbes, scrie că aparține președintelui rus Vladimir Putin, a fost observat luni traversând apele Danemarcei, într-un convoi naval în care se aflau și nave militare rusești.

Potrivit publicației daneze DR, iahtul a trecut în noaptea de 29 iunie prin strâmtoarea Marele Belt, iar dimineața ar fi navigat în apropierea insulei Anholt. Convoiul și-a continuat apoi traseul spre nord, existând estimări că ar putea ocoli zona Capului Grenen, în extremitatea nordică a Iutlandei.

În același grup de nave se afla un distrugător și o navă de patrulare ale Marinei Ruse, în timp ce vasul este monitorizat și de nava daneză de patrulare P521 „Freja”. De duminică dimineață, convoiul ar fi fost urmărit și de paza de coastă germană, potrivit acelorași surse.

Un element care alimentează misterul din jurul traseului este faptul că transponderul AIS al iahtului „Graceful” este oprit din 30 august 2022, ceea ce face imposibilă urmărirea publică a rutei sale prin sistemele obișnuite de monitorizare maritimă. În ultimele luni, nava ar fi fost observată în zona Sankt Petersburg și în Marea Baltică.

Iahtul are peste 80 de metri lungime, iar valoarea sa este estimată la aproximativ 100 de milioane de euro, potrivit Forbes. Interiorul ar fi dotat cu facilități de lux, inclusiv o piscină interioară transformabilă în ring de dans, heliport și finisaje aurite.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, „Graceful” ar fi părăsit brusc un șantier naval din Germania, evitând astfel o posibilă confiscare.

Ulterior, vasul a fost redenumit „Kosatka” („Orcă”), în contextul sancțiunilor internaționale, și a continuat să navigheze în Marea Baltică, însoțit de nave ale Marinei Ruse.

Deocamdată, autoritățile daneze au precizat că monitorizarea unor astfel de nave în strâmtorile și apele teritoriale este o practică obișnuită, iar ruta exactă și destinația finală a convoiului rămân necunoscute.