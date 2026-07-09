Un oligarh rus apropiat de Putin a pierdut 8,5 miliarde de dolari într-o zi. Acțiunile companiei sale aurifere s-au prăbușit în doar câteva ore

Acțiunile companiei ruse de exploatare a aurului PJSC Polyus au înregistrat miercuri, 8 iulie, una dintre cele mai mari scăderi din istoria tranzacționării pe Bursa de la Moscova. Titlurile companiei s-au depreciat cu 26% în doar câteva ore, iar capitalizarea de piață a scăzut cu aproximativ 650 de miliarde de ruble, echivalentul a circa 8,5 miliarde de dolari.

Declinul acțiunilor Polyus a fost determinat de anunțul neașteptat al companiei că nu va mai plăti dividende acționarilor până în anul 2030. Decizia a surprins investitorii, în condițiile în care compania a raportat rezultate financiare solide.

La finalul anului trecut, Polyus a înregistrat un profit net de 314 miliarde de ruble, iar fluxul de numerar liber s-a ridicat la aproximativ două miliarde de dolari, pe fondul creșterii record a prețului aurului pe piețele internaționale, relatează The Moscow Times.

Compania a explicat oficial că suspendarea dividendelor este necesară pentru finanțarea unor proiecte majore de investiții. Analiștii ruși consideră însă că decizia ar putea avea legătură cu perspectiva introducerii unor noi taxe asupra industriei miniere și metalurgice.

Conform presei ruse, autoritățile de la Moscova analizează introducerea unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor, în contextul eforturilor de reducere a deficitului bugetar. Nivelul acestei taxe ar putea ajunge la 20% din diferența dintre profitul estimat pentru 2025 și media profiturilor obținute în perioada 2018-2019.

O scădere mai amplă a acțiunilor Polyus a fost înregistrată o singură dată anterior, în septembrie 2008, în timpul crizei financiare globale, când titlurile companiei au pierdut 27,4% într-o singură ședință de tranzacționare.

Pachetul majoritar de acțiuni al Polyus este deținut de familia senatorului și oligarhului rus Suleiman Kerimov, considerat apropiat de președintele Vladimir Putin.

Indicele Bursei de la Moscova a atins recent cel mai scăzut nivel din decembrie 2022, pe fondul îngrijorărilor privind încetinirea economiei, dobânzile ridicate și problemele din sectorul energetic.