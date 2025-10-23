Medvedev, revoltat în urma sancțiunilor anunțate de Trump: „S-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită”

După sancțiunile anunțate de SUA împotriva Rusiei, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi, 23 octombrie, că Statele Unite sunt „dușmanul” Moscovei.

„SUA sunt duşmanul nostru, iar «pacificatorul» lor guraliv este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia”, a scris Medvedev pe Telegram, referindu-se la preşedintele american Donald Trump, scrie Agerpres.

„Deciziile luate reprezintă un act de război împotriva Rusiei. Şi acum Trump s-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită”, a adăugat fostul preşedinte rus, care ocupă în prezent funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, condus de preşedintele rus Vladimir Putin.

Președintele american Donald Trump a anunțat sancțiuni „imens de dure” împotriva Rosneft și Lukoil, două dintre cele mai mari companii petroliere rusești, într-un efort de a pune presiune pe Moscova să pună capăt războiului din Ucraina.

„Refuzul președintelui Vladimir Putin de a pune capăt acestui război fără sens a determinat această măsură”, a precizat secretariatul Trezoreriei SUA, Scott Bessent într-un comunicat.

Anunțul vine la o săptămână după ce Marea Britanie a impus sancțiuni similare împotriva Rosneft și Lukoil și la o zi după ce Trump a declarat că întâlnirea planificată cu Putin la Budapesta va fi amânată pe termen nedeterminat.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem discuții bune, dar apoi acestea nu duc nicăieri. Pur și simplu nu duc nicăieri”, a spus Trump miercuri, după o întâlnire cu secretarul general NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind negocierile de pace. „Am simțit că e momentul potrivit. Am așteptat mult timp”.