Rusia avertizează Lituania după amenințările privind restricționarea tranzitului către Kaliningrad. Zaharova: „Sperăm că nu vor face un pas provocator”

Rusia avertizează Lituania, după ce autoritățile de la Vilnius au anunțat posibilitatea impunerii unor noi restricții pentru tranzitul de mărfuri către exclava rusă Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania, pe teritoriul Uniunii Europene și NATO.

„Sperăm că partea lituaniană nu va face un pas provocator ca acesta. Vom urmări cu atenție situaţia în jurul deciziei nefondate a Vilniusului de a închide pe termen nelimitat ultimele două puncte de trecere pentru maşini la graniţa cu Belarus”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de EFE și Agerpres.

Aceasta i-a reamintit consilierului prezidențial lituanian pentru securitate națională, Kestutis Budrys, că Lituania are „obligația de a asigura un tranzit neîntrerupt către și dinspre regiunea Kaliningrad”, conform acordurilor Rusia–Uniunea Europeană din 2002 și 2004.

Indiferent de cum vor evolua lucrurile, „nimeni nu ar trebui să se îndoiască că Rusia va garanta, în orice circumstanță, necesitățile regiunii sale celei mai vestice”, a subliniat Zaharova.

Noile restricții ar fi analizate de Lituania ca parte a măsurilor împotriva intrării pe teritoriul său a baloanelor cu țigări de contrabandă din Belarus. Autoritățile lituaniene susțin că astfel de incidente au forțat suspendarea temporară a activității unor aeroporturi din țară chiar săptămâna trecută.

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a reacționat marți, afirmând că este „dispuns să-și ceară scuze” pentru incident, însă a respins acuzațiile că autoritățile de la Minsk ar fi implicate.

Nu este pentru prima dată când Lituania restricționează tranzitul către enclava rusă. În vara anului 2022, Vilnius a blocat parțial accesul feroviar și rutier pentru anumite mărfuri vizate de sancțiunile europene împotriva Moscovei, în contextul războiului din Ucraina.

Unii experți avertizează că un nou blocaj ar putea fi interpretat de Rusia drept „casus belli” – motiv de război – oferind Moscovei pretextul de a intensifica presiunile militare și politice în regiune.