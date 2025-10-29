search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Rusia anunţă un nou test cu torpila „Poseidon" despre care se spune că provoacă un tsunami radioactiv. Putin a afirmat că arma nu poate fi interceptată

Rusia a efectuat un test al torpilei subacvatice „Poseidon”, echipată cu un sistem de propulsie nuclear, a declarat preşedintele Vladimir Putin, care a descris încercarea drept un succes şi a afirmat că dispozitivul nu poate fi interceptat.

Potrivit declaraţiilor făcute de liderul rus în faţa unor militari răniţi în războiul din Ucraina, lansarea a avut loc marţi. „Ieri a avut loc un alt test al unui sistem prospectiv — dispozitivul subacvatic fără pilot <<Poseidon>>, de asemenea echipat cu un reactor nuclear”, a spus Putin. El a adăugat că, pentru prima dată, nu doar s-a realizat lansarea de pe un submarin purtător, ci şi pornirea unui modul nuclear care a funcţionat o perioadă determinată. „Este un succes enorm”, a declarat preşedintele, susţinând totodată că torpila nu poate fi interceptată.

Autorităţile ruse şi oficiali americani au descris anterior „Poseidon” ca fiind un tip de armă cu rol de descurajare, capabilă, în teorie, să provoace valuri radioactive şi să facă nelocabile întinderi întregi de coastă — afirmaţii care au ridicat îngrijorări internaţionale.

Anunţul privind testul torpilei vine la câteva zile după o altă demonstraţie militară a Rusiei: pe 21 octombrie autorităţile de la Moscova au anunţat lansarea rachetă nucleare „Burevestnik”, denumită de analişti „«Cernobîl zburător»” — un proiect criticat dur în Occident şi care, în opinia unor experţi, prezintă riscuri semnificative de contaminare radioactivă.

Preşedinte american Donald Trump a criticat testele, avertizând că Statele Unite menţin submarine nucleare în apele din apropierea Rusiei şi subliniind că Washingtonul „nu se joacă” în faţa acestor provocări.

Ce se stie despre torpila nucleară

„Poseidon” este unul dintre sistemele de armament anunțate pentru prima dată în 2018, alături de racheta de croazieră Burevestnik, despre care Rusia susține că are o rază de acțiune practic nelimitată datorită propulsiei nucleare.

Surse ruse care promovează arma susţin că „Poseidon” poate atinge viteze de până la 115 mph (aprox. 185 km/h) sub apă şi pătrunde la adâncimi de aprox. 915 m. Kremlinul a comparat, de asemenea, puterea „Poseidon” cu a rachetei intercontinentale Sarmat, susţinând că este mai mare.

Criticii însă pun la îndoială utilitatea practică şi raţiunea din spatele unor astfel de programe. Un expert în securitate a descris „Burevestnik” drept „armă stupidă” şi a susţinut că folosirea sa ar echivala, în practică, cu o bombă radiologică dacă ar combina un sistem de propulsie nuclear cu un focos convenţional. În opinia unor analişti, rușii aveau rachete intercontinentale pentru a îndeplini rolurile strategice revendicate de aceste proiecte.

Rămâne neclar în ce măsură armele anunţate vor fi integrate efectiv în dotarea operaţională sau vor rămâne în continuare obiectul testelor şi al retoricii publice. Kremlinul susţine că noile sisteme sporesc capacităţile Rusiei de descurajare, în timp ce experţi occidentali avertizează asupra riscurilor tehnice şi ecol­ogice pe care le implică astfel de tehnologii.

