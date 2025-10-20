Cu ce a fost obligat Medvedev să se îmbrace după ce a câștigat turneul de la Almaty. Rusul, victorios după o lungă așteptare

La 882 de zile după ultima sa victorie într-un turneu ATP (Roma 2023), jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev, 29 de ani, 14 ATP, a ridicat, duminică, din nou un trofeu.

Rusul l-a învins pe francezul Corentin Moutet, 25 de ani, 36 ATP, în turneul ATP 250 de la Almaty, Kazahstan, cu scorul de 7-5, 4-6, 6-3, după mai mult de două ore și jumătate de joc.

Pentru ceremonia de premiere, rusul a fost obligat să poarte un „shapan”, costum tradițional kazah.

Expresia feței lui Daniil arăta un om nu foarte fericit cu decizia organizatorilor, înfățișarea lui fiind mai degrabă a unui pirat caraghios decât a unui kazah adevărat!