Video Lovitură strategică asupra industriei ruse: cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din Europa a fost atacată cu drone

În noaptea de 26 spre 27 martie, dronele ucrainene au atacat o „zonă industrială” din orașul Cherepovets, lovind una dintre cele mai importante fabrici chimice din Rusia.

Sursa video: X/ @NSTRIKE1231

Potrivit guvernatorului regiunii Vologda, Georgy Filimonov, „au fost înregistrate 8 atacuri. Nu există pagube la infrastructura critică a regiunii. Nu sunt victime sau răniți. Serviciile de urgență lucrează la fața locului”, a scris acesta pe canalul său de Telegram.

Conform imaginilor și videoclipurilor postate de localnici și analizate de canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+, ținta atacului a fost întreprinderea SA „Apatit”, parte a clusterului chimic din Cherepovets al grupului „FosAgro”. Aceasta este cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice, acid fosforic și acid sulfuric din Europa și unul dintre principalii producători ruși de îngrășăminte complexe.

Sursa video: X/ @StratcomCentre

Atacuri repetate asupra industriei chimice rusești

Nu este primul atac asupra unor astfel de unități. Dronele ucrainene au vizat anterior fabrica chimică „KuibyshevAzot” din Togliatti, unde un atelier a fost cuprins de flăcări în urma atacului din 11 martie. Fabrica face parte din topul celor mai mari zece întreprinderi din industria azotului din Rusia.

În februarie, Forțele Armate din Ucraina au lovit de trei ori fabrici chimice rusești. Pe 7 februarie a fost atacată „Redkinsky Oпытный”, cea mai mare unitate chimică din regiunea Tver, provocând un incendiu major. Pe 17 februarie, dronele au vizat fabrica „Metafrax Chemicals” din regiunea Perm, iar pe 25 februarie fabrica „Dorogobuzh”, din Smolensk, unde șapte persoane și-au pierdut viața.

Creșterea prețurilor și restricții de export

Atacurile vin într-un context economic dificil pentru Rusia. Pe fondul operațiunii militare a SUA și Israelului împotriva Iranului, blocării Strâmtorii Ormuz și creșterii cererii globale, pe piața internă s-a creat un deficit de îngrășăminte, iar prețurile au urcat cu 30%. Agricultorii au cerut șefei Ministerului Agriculturii, Oksana Lut, restabilirea taxelor de export, avertizând că lipsa îngrășămintelor ar putea afecta recolta viitoare, potrivit publicației „Izvestia”.

În răspuns, Ministerul Agriculturii a anunțat restricționarea exportului de azotat de amoniu în perioada 21 martie – 21 aprilie „pentru a asigura lucrările agricole de primăvară”. Autoritățile au precizat că măsura va permite „asigurarea prioritară a agricultorilor cu tipul de îngrășământ necesar în perioada de însămânțare”.