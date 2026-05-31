Un român a câștigat al doilea mandat de primar într-o localitate din Germania. Dominic Fritz: „E și o victorie a valorilor europene”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, l-a felicitat duminică pe Octavian Ursu pentru victoria obținută în alegerile din Germania.

„Românul și europeanul Octavian Ursu a câștigat al doilea mandat de primar în Germania, la Görlitz. Din nou l-a bătut în al doilea tur pe un candidat al extremei drepte. E victoria lui, dar e și o victorie a valorilor europene”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Potrivit liderului USR, Görlitz este un oraș situat direct la granița cu Polonia, iar încălzirea orașului se face împreună cu orașul polonez Zgorzelec. El a precizat totodată că în această localitate „se vorbește poloneză la fel de natural cum la noi, la Timișoara, se vorbește maghiară”.

„Un oraș condus de un bucureștean cu dublă cetățenie română și germană. «Herzlichen Glückwunsch, Oberbürgermeister Octavian Ursu» (în traducere: «Felicitări, domnule primar Octavian Ursu»). Te așteptăm la Timișoara”, a adăugat Dominic Fritz.

Cine este Octavian Ursu

Candidatul Uniunii Creştin Democrate (CDU), germanul de origine română Octavian Ursu, a fost ales din nou primar în oraşul Gorlitz, din estul Germaniei, cunoscut ca „Hollywood-ul german“.

El a câștigat primul mandat la alegerile din 2019, când toate partidele principale i-au oferit susţinerea lui Ursu pentru a-l învinge pe candidatul partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Sebastian Wippel.

Octavian Ursu a absolvit Conservatorul şi a venit în Germania în 1990 ca solist-instrumentist (trompetă) la filarmonica din Gorlitz. Ursu a intrat în CDU în 2009 şi în 2010 a preluat conducerea circumscripţiei municipale din Gorlitz a partidului conservator. ÎN 2014 a fost ales în legislativul landului Saxonia, din care face parte Gorlitz, conform DW.

Gorlitz este situat la graniţa cu Polonia şi este cel mai estic oraş german. Localitatea, un oraş medieval pitoresc, care găzduieşte 57.000 de persoane, este aleasă des de studiourile de filmare de la Hollywood iar aici au fost filmate pelicule precum The Grand Budapest Hotel, Inglourious Basterds sau The Reader.

Cazul româncelor prinse în explozia din Germania

Gorlitz este, de asemenea, locul în care o clădire istorică s-a prăbușit în urma unei explozii de gaz. Două turiste din România, în vârstă de 25 și 26 de ani au fost date dispărute în urma acestui incident. Ulterior, trupurile celor două au fost găsite sub dărâmăturile clădirii de locuințe prăbușite.

Deflagrația s-a produs pe 18 mai anul acesta, în jurul orei 17:30, într-o clădire din centrul orașului Görlitz, care găzduia apartamente de închiriat și fusese renovată recent. În urma exploziei, imobilul s-a prăbușit complet.

Cele două românce se aflau în prima lor zi de vacanță, împreună cu soțul uneia dintre ele. Bărbatul a scăpat cu viață după ce a ieșit din clădire pentru câteva cumpărături.