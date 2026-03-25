Ucrainenii au reușit prima interceptare de la distanță a unei drone Shahed

Ucraina ar fi stabilit un nou reper în domeniul războiului cu drone, reușind interceptarea de la o distanță considerabilă a dronelor Shahed cu ajutoarelor interceptoarelor LITAVR, relatează Euromaidan Press.

Centrul de Instruire 190 al Forțelor pentru Sisteme Unmanned din Ucraina a devenit primul din lume care a realizat interceptări la distanță ale dronelor Shahed cu ajutorul complexului Litavr dezvoltat de F-Drones, potrivit analistului militar Oleksii Kopitko.

Sistemul Litavr are următoare specificații: o viteză maximă de 350 km/h, un timp de zbor de până la 15 minute, camere duale (zi și termoviziune) și o rază operațională declarată oficial de 36 km. În practică, sistemul a demonstrat o rază de acțiune de până la 60 km și o altitudine operațională de 9,5 km.

„Asta ar putea stabili un precedent de nivel mondial, deoarece nu am auzit de ceva similar până acum”, spune Kopitko.

Dezvoltarea marchează o tranziție către capabilități de interceptare la distanță de ultimă generație, permițând operatorilor să angajeze ținte din locații sigure, fără a fi prezenți fizic în apropierea zonei de lansare.

„Sistemul utilizat este LITAVR de la F-Drones. F7 LITAVR este un complex bine cunoscut, cu un palmares excelent” explică el.

Potrivit lui Kopitko, una dintre inovațiile cheie este abilitatea de a intercepta drone de la distanță sigură.

„Inovația cheie? Demonstrează o nouă opțiune tactică: de-a lungul țării, personal mai puțin instruit poate desfășura interceptoare, iar piloții le operează apoi dintr-un loc protejat”," adaugă el.

Sistemul se bazează pe conexiune la internet între centrul de control și locul de lansare, permițând coordonarea de la distanță. Această abordare extinde flexibilitatea operațională și permite desfășurarea interceptoarelor în zone considerate prea periculoase pentru operatori.

În prezent, sistemul Litavr interceptează sute de drone rusești în fiecare săptămână, inclusiv Shahed, Gerbera, Blizzard, Orlan, Lancet și alte modele.

Sistemul a fost dezvoltat în toamna anului 2024, testat și standardizat cu succes până în vara anului 2025, iar producția de serie și livrările către forțele ucrainene au început în toamna anului 2025.

Drona interceptoare are un focos de 500 de grame și poate detona la impact cinetic, la contact sau poate fi detonat manual de operator. Sistemul de ghidare este inerțial și nu depinde de GPS, utilizând în schimb un mecanism automat pentru identificarea țintei.