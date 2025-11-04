Rusia ar putea interzice desenul animat „Mașa și Ursul” pentru că „nu promovează valorile tradiționale”: „Fetița este prea independentă”

Cel mai popular desen animat rusesc din lume, „Mașa și Ursul”, ar putea fi interzis în propria țară pentru că „nu respectă valorile tradiționale”. Unii propagandiști ai Kremlinului susțin că eroina este „prea emancipată” și oferă un exemplu „periculos” copiilor.

Deși fetița poartă eșarfă și șorț, iar acțiunea are loc într-un decor rusesc clasic, unii reprezentanți ai regimului consideră că „Mașa și Ursul” nu transmite destule valori patriotice. Scriitorul Oleg Roy și politologul Vadim Popov au cerut interzicerea serialului, afirmând că „nu este un produs pentru minori, fiind plin de conținut negativ”.

„Mașa este mercantilă, capricioasă și maltratează animalele. Obține ce vrea terorizându-l pe Urs cu țipete, plânsete și farse, iar apoi trăiește fără părinți, demonstrând un model ciudat și periculos de separare și independență față de familie”, a explicat Roy, citat de publicația La Stampa.

Criticii au mai acuzat și personajele secundare din serial. „Ursoaica preferă un pretendent mai generos Ursului, oferindu-le copiilor un exemplu distorsionat de iubire și alegere a partenerului”, a adăugat Popov.

În opinia politologului, serialul ar trebui „interzis complet de pe YouTube și de pe platformele de streaming”, în timp ce Roy consideră că ar putea fi permis doar copiilor peste 12 ani.

Cursa pentru „valorile tradiționale”

În Rusia, tot mai multe propuneri bizare au fost lansate pentru a apăra așa-numitele „valori tradiționale” promovate de Kremlin. Printre ele se numără interzicerea înghețatei și a caietelor colorate în curcubeu, considerate simboluri LGBT+, o taxă pentru cuplurile fără copii și interdicția de a prezenta în filme femei care „nu vor să devină mame”.

În acest context, popularitatea uriașă a Mașei pare să deranjeze. Serialul, produs de studioul privat Animaccord, este cel mai de succes produs cultural rusesc la nivel global. Chipul fetiței apare pe ghiozdane, tricouri, bomboane și baloane. Episodul „Mașa și terciul” a depășit 5 miliarde de vizualizări pe YouTube, devenind cel mai urmărit videoclip non-muzical din lume.

Totuși, pentru propagandiști, succesul Mașei ascunde un pericol. „Este prea independentă”, a spus Popov, opinie împărtășită și de mitropolitul Evgheni, episcop de Ekaterinburg: „Nici măcar nu știe dacă are o familie”.

Într-o Rusie în care s-a introdus disciplina „Studii familiale” în școli, pentru a promova importanța nașterii de copii „pentru patrie”, Mașa este considerată o eroină „prea emancipată și rebelă”.

Rivalitate și cenzură

Surse din presă speculează că în spatele acestei critici s-ar afla și o luptă economică și ideologică. Serialul „Mașa și Ursul” este realizat de un studio privat, în timp ce președinta companiei de stat Soyuzmultfilm dorește să relanseze vechea serie sovietică, în care va apărea chiar și Vladimir Putin, ca simbol al „puterii soft” rusești.

Interzisă și în Ucraina

Paradoxal, animația riscă să fie interzisă și în Ucraina, dar din motive opuse. Președintele Comisiei de Presă a Parlamentului ucrainean, Iaroslav Iurchișin, susține că desenul este „un simbol al atacului Rusiei asupra Ucrainei”.

„Mașa rămâne întotdeauna nepedepsită și adesea se îmbracă în polițistă sau tanchistă, într-o militarizare a copilăriei tipică regimului rus”, a declarat acesta.

Totuși, animația este extrem de populară printre copiii ucraineni. Canalul de YouTube în limba ucraineană are 18 milioane de abonați și peste 800 de milioane de vizualizări în 2025. Această popularitate, afirmă oficialii de la Kiev, „promovează narațiunile Moscovei”.

Elena Ivanovskaia, comisarul pentru Protecția Limbii Ucrainene, a mers chiar mai departe, numind „Mașa și Ursul” o „operațiune a serviciilor secrete ruse”.