Kremlinul răspunde cu privire la încălcarea de către avioane rusești a spațiului aerian NATO: „O isterie”

Kremlinul a calificat miercuri drept „isterie” acuzațiile privind pătrunderea unor avioane rusești în spațiul aerian NATO, după ce președintele american Donald Trump a declarat că țările Alianței Nord-Atlantice ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian.

„Există o asemenea isterie cu privire la piloţii noştri militari care ar încălca anumite reguli şi ar pătrunde neautorizat într-un spaţiu aerian", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Aceste afirmaţii sunt „nefondate", a adăugat el în cadrul unei conferințe de presă, scrie Agerpres.

„Aviaţia noastră militară respectă toate regulile şi reglementările privind spaţiul aerian”, a dat el asigurări.

Cu o zi înainte, preşedintele SUA a declarat că ţările NATO ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, în urma a trei incursiuni efectuate de drone sau a avioane de vânătoare ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni.

Rusia a negat de fiecare dată responsabilitatea, dar NATO a avertizat marţi Moscova că „escaladarea" trebuie să se oprească şi a dat asigurări că este gata să se apere prin toate mijloacele.

Luni, Danemarca a fost nevoită să închidă aeroportul din Copenhaga după ce mai multe drone de origine necunoscută au fost semnalate în apropiere.

La începutul acestei luni, Polonia, România şi Estonia au denunţat încălcări ale spaţiului lor aerian de către aparate de zbor ruseşti.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, aproximativ 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei, iar avioane de vânătoare olandeze au doborât trei dintre ele, o premieră în istoria Alianţei de la crearea sa în 1949.