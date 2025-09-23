Donald Trump spune că țările NATO ar trebui să doboare avioane rusești care intră în spațiul lor aerian

Donald Trump, președintele SUA, a insistat că țările NATO ar trebui să se simtă încurajate să doboare avioane rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că ţările NATO ar trebui să doboare aeronave ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, în urma a trei incursiuni efectuate de drone sau avioane de vânătoare ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni, scrie Agerpres.

„Da, cred că da”, a răspuns preşedintele SUA la această întrebare, adresată în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York:

El a vorbit cu prilejul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Avem mult respect pentru modul în care Ucraina luptă", a adăugat republicanul în vârstă de 79 de ani, a cărui relație cu liderul ucrainean nu a fost întotdeauna atât de pozitivă.

Donald Trump a afirmat că își acordă „o lună” înainte de a decide dacă are încredere în Vladimir Putin, pe care până acum nu a reușit să-l convingă să înceteze ostilitățile.

De asemenea, el a cerut ţărilor europene să înceteze „imediat” achiziţiile de petrol rusesc. Donald Trump a amenințat, de asemenea, ca va impune sancţiuni dure Rusiei dacă va continua conflictul.

Într-o scrisoare trimisă în urmă cu două săptămâni membrilor NATO, Trump le-a transmis acestora că Washingtonul că nu va impune noi sancţiuni Moscovei atât timp cât unii aliaţi continuă să cumpere petrol rusesc.

În cadrul UE, Ungaria şi Slovacia, exact ţările cu guvernele cele mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieşire la mare şi se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte ţări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.